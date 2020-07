El PSOE ofrece a Gragera ser alcalde de Badajoz

Si quiere ser alcalde el lunes, llámeme». Al menos tres veces durante el pleno hizo ayer este ofrecimiento el portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, a su homólogo en Ciudadanos y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, a quien animó a ser «valiente» y dejar de ser «rehén» del concejal no adscrito y acabar con el «circo» en el Ayuntamiento de Badajoz. La primera vez que lo invitó a pactar con el PSOE (dijo que era una oferta «seria y de corazón») fue durante el debate de las mociones en las que el PP y el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, pedían la reprobación de la concejala socialista Rita Ortega por, a su juicio, «mofarse» de las víctimas católicas de coronavirus en un tuit. Fue uno de los momentos más broncos de la sesión. El PSOE y Podemos defendieron a ultranza a la edil, mientras que los populares y Vélez insistían en que su comportamiento no había sido «digno» de un representante público. Cs dijo no querer entrar en «batallas» y pidió a Ortega que diera explicaciones y se disculpase, pero esta se remitió a las palabras de su portavoz. Finalmente la reprobación salió adelante con los votos de los grupos del equipo de gobierno. A la concejala socialista sus compañeros le entregaron un ramo de Flores.

Casi al final del maratoniano pleno, Cabezas volvió a ‘tirarle los tejos’ a Gragera, que no replicó en ningún momento al portavoz del PSOE, aunque tras el pleno aseguró que su pacto con el PP sigue adelante y acusó a los socialistas de querer desviar el debate de las cosas importantes. Sí hubo réplica por parte de la concejala del PP, María José Solana, que en tono jocoso dijo haber presenciado una «profunda declaración de amor» y pidió al portavoz de Cs que mirara a las filas populares. «Si estamos en situación de puja, tendremos que poner nuestros dones sobre la mesa y que luego elija Felipe El Hermoso», dijo.