El PSOE pide que el ayuntamiento de Badajoz adquiera más mascarillas

El grupo socialista del Ayuntamiento de Badajoz pide al equipo de gobierno, a través de un comunicado, que compre más mascarillas. Dice que hace casi diez días animó al alcalde a que el consistorio hiciera provisión de test, mascarillas y guantes para entregar a toda la ciudad. Los socialistas opinaban "que si el alcalde consideraba que otras administraciones no disponían de suficiente material sanitario, que él no se quedara en el típico comentarista criticón, sino que saliera al mercado a adquirirlo para después entregarlo a los pacenses en el confinamiento o en la desescalada, tal y como han hecho muchos consistorios extremeños con menor población, o realizan plataformas ciudadanas en Badajoz, como ha ocurrido este fin de semana en el barrio de San Roque".

Dice el PSOE que el ayuntamiento repartirá un día de estos 20.000 mascarillas para niños que de momento no han llegado; y que el de Navalmoral de la Mata ya ha repartido 21.000 con nueve veces menos población .

El Grupo Socialista mantiene en su nota que "ya adelantó que ve bien que el consistorio compre material sanitario, al menos 300.000 mascarillas, 20.000 geles hidroalcohólicos y guantes. Es más, la adquisición y suministro de este material con fondos propios debiera repetirse periódicamente durante las próximas fechas". Y que por eso eso le pide al alcalde "que no sea tacaño en estas compras y, por supuesto, que no es el momento de ser un agarrado esperando que no vaya por los mismos derroteros a la hora de poner en marcha ayudas para pymes, comercio, hostelería y autónomos".