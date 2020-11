El PSOE pide que se modifiquen los requisitos para las ayudas a autónomos de Badajoz

El grupo municipal socialista se hizo eco ayer de las quejas de los autónomos y pequeños empresarios por la «complejidad» del proceso de solicitud de las ayudas municipales a los negocios afectados por la covid-19 del Plan Reactiba, dotado con 3 millones de euros. Como ya informó este diario el jueves, tanto la Asociación de Autónomos de Badajoz (ABA) como la asociación de hostelería consideran que la documentación a presentar es muy extensa, lo que está suponiendo un problema para gran parte de ellos.

El PSOE comparte esta queja, por lo que el concejal Luis Tirado pidió que se modifiquen los requisitos para facilitar la tramitación.

En este sentido, apuntó que muchos de los empresarios que quieren solicitarlas están teniendo que recurrir a asesorías para poder cumplimentar los solicitudes, lo que supone un gasto de más del 10% del dinero que recibirán, en caso de que se les conceda la subvención. Por ello, los socialistas auguran que «quedará mucho dinero por dar», pero no será porque los comerciantes y hosteleros no lo necesiten, sino «por el excesivo papeleo».

Tirado criticó que, a pesar de ser «el último» en poner en marcha esta línea de ayudas, el Ayuntamiento de Badajoz no haya tenido en cuenta la experiencia en otras ciudades ni haya contado con los empresarios para determinar los requisitos de estas subvenciones. «No pedimos que los concejales del equipo de gobierno sean genios, pero al menos que copien a los mejores», añadió. Asimismo, lamentó que, pese a que el tripartito «presume» de que las cuentas municipales están «saneadas» y que el superávit e el 2019 fue de 21 millones de euros, no se destinen esos ahorros a ayudar a los autónomos en unos momentos tan difíciles ni a cubrir las necesidades de la ciudad. «Ser un ayuntamiento ahorrador no significa que se gestione bien», dijo.