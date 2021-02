El PSOE pide suprimir el cableado en las calles con plataforma única

El grupo municipal socialista lamentó ayer que no se hayan aprovechado las obras de plataforma única en calles del Casco Antiguo de Badajoz para ocultar el cableado que sigue siendo aéreo.

El PSOE citó el ejemplo de la calle San Blas. Pronto se cumplirán dos años desde que se abrió al tráfico rodado tras convertirla en plataforma única (aceras al mismo nivel que la calzada). Según los socialista, en esta calle se pueden apreciar más de 50 cables aéreos, que se debieron ocultar con la obra del 2019, a los que hay que sumar «el exagerado cableado» de la fachada del Museo de la Catedral. Pero no solo en San Blas, ha ocurrido lo mismo en todas las calles convertidas recientemente en plataformas únicas con fondos de la estrategia Edusi o de la Red Urbansol, donde los cables tampoco han sido soterrados. En esta situación están la plaza de Cervantes, José López Prudencio, un tramo de Arcoagüero, Luis Braille, Arias Montano, Vicente Barrantes, Meléndez Valdés, Hernán Cortés y el segundo tramo de la calle Santo Domingo. «Es incomprensible -razona el PSOE- que simultáneamente o casi a la vez que se realiza la obra no se haya trabajado en la ocultación del cableado».

Por otro lado, el grupo socialista señala que «en unos días» Elecnor, subcontratada por Endesa, terminará de retirar los 10 pasos que le faltaban el viernes pasado para terminar todo el trabajo. Faltan las compañías de telefonía y de fibra óptica. Los socialistas creen que «ha faltado agilidad, planificación y un convenio con las empresas para que radialmente se extienda a otros puntos de la ciudad de manera continuada». El portavoz, Ricardo Cabezas, recuerda que muchas ciudades españolas ya han ocultado el cableado aéreo en sus cascos antiguos desde hace al menos 10 años y que el equipo de gobierno municipal anunció en el 2018 que se retirarían de un centenar de cruces.