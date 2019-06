PSOE y PP esperan una respuesta de Cs que depende de Madrid

Esta noticia esta en serio o es un chiste. ¿Qué el gobierno del Ayuntamiento de Badajoz esta dependiendo de lo que diga el Partido Ciudadanos desde Madrid?. No me lo puedo creer. Ósea, que los votos emitidos en Badajoz no valen y si vale la decisión de un cualquiera de Madrid. Esto para próximas elecciones hay que tomar buena nota, El voto a Ciudadanos no vale, vale la decisión que le dictan desde Madrid.