El PSOE reclama al tripartito que consensúe las inversiones del 2020

Sería injusto que el partido más votado fuera el más vetado». Con este argumento, el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, reclamó ayer al equipo de gobierno que consensúe las inversiones de los presupuestos municipales del 2020 con el PSOE. «No se debe olvidar que soy el portavoz con mayor representación en esta casa y con más votos en las pasadas elecciones, y por eso el consenso es vital», defendió.

Cabezas criticó el retraso en las cuentas municipales para este año –los presupuestos en vigor son una prórroga de los del 2018, es decir, del último año de la pasada legislatura- y culpó de ello a que los concejales del tripartito «no han hecho sus tareas». En este sentido, señaló que los técnicos municipales definieron a principios de diciembre las previsiones de ingresos, por lo que está pendiente la partida correspondiente a los gastos que si aún no se ha concretado es, según el portavoz socialista, «porque el tripartito no debe tener muy claras las inversiones o no se ponen de acuerdo entre ellos», dijo.

El PSOE recordó que en noviembre presentó un anexo de inversiones alternativo para el presupuesto plurianual del 2020 y 2021 por más de 19 millones de euros, que trataron de llevar en una moción al pleno, pero no se incluyó en el orden del día. Cabezas reprochó que se «ignoren» las aportaciones de su grupo y reclamó la necesidad de llevar a cabo proyectos, que deben hacerse «sí o sí» con la colaboración del PSOE, como la piscina de Gévora; los centros cívicos del Casco Antiguo y La Paz; el eje de plataforma única de El Campillo hasta el Guadiana; el polideportivo de Valdepasillas; aseos en los parques del río; o destinar 900.000 euros a asfaltado y bacheo de calles y otros 750.000 a mejorar la red de saneamiento, fundamentalmente en la avenida Ricardo Carapeto.

Asimismo, el PSOE criticó que la Edusi sea el «presupuesto alternativo al verdadero» y recordó una lista de 11 inversiones pendientes del PP, como una nueva edición Soledad Bohemia, convertir el matadero en un semillero de empresas, ceder un edificio para asociaciones, el servicio de cátering saludable para mayores o el aparcamiento subterráneo en la zona de los Tres Poetas, entre otros.

Por su parte, fuentes municipales señalaron que la intención del equipo de gobierno es aprobar las cuentas municipales, en cuya elaboración se está trabajando desde diciembre, el próximo mes de febrero. «Es una prioridad tener nuevos presupuestos y se está avanzando en ello», afirmaron.