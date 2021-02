El PSOE urge la reapertura de la biblioteca de Santa Ana, cerrada desde el 23 de enero

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz reclamó ayer la reapertura de la biblioteca de Santa Ana, en el Casco antiguo, cerrada desde el 23 de enero. Según señaló el PSOE, a principios de año se adjudicó a la misma empresa que la gestionaba, Códice Gestión de la Información SL y a partir de ese día ya se podría haber firmado el contrato con el adjudicatario. De esta manera, «si las cosas se hubiesen hecho bien y con la suficiente diligencia, la biblioteca no debería haber cerrado nunca», argumentó.

En la puerta de la biblioteca un cartel informa de que está cerrada «por motivos de desinfección y limpieza» pero, según los socialistas, «no es cierto». «Es evidente que no se necesitan tantos días para desinfectar y la información facilitada no es veraz», reiteró. Según los expertos que este grupo ha consultado, cinco días después de no tener uso un espacio no precisa desinfección. «Es evidente que se están produciendo una cascada de equivocaciones que privan de un servicio público a la ciudadanía», reprochó

Por otra parte, el grupo socialista reclamó que se limpien las fachadas de este edificio, ya que presentan «excesivas humedades». Además, en el PSOE no entienden «la permisividad» de la concejala de Cultura, que «consiente» que se haya instalado una persona sin hogar en la terraza que rodea el inmueble, que ha ocupado «con cachivaches a modo de altar, cajas de cartón y otros elementos impropios que deben ser retirados de inmediato», piden.