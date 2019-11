El PSOE ve inviable que Montesinos abra 24 horas por la falta de agentes

Todo ha sido humo al final». Esa es la conclusión del grupo municipal socialista sobre el anuncio del alcalde, Francisco Javier Fragoso, de la creación de un nuevo grupo especial de la policía local para el Casco Antiguo (Giapol), que permitirá que la subinspección de la calle Montesinos permanezca abierta las 24 horas los 365 días del año. El concejal del PSOE, Javier Monroy, acusó ayer a Fragoso de haberse «precipitado» al hacer públicos sus planes para la reestructuración del servicio, pues «no tenía atado nada» y achacó esta premura a su interés por acallar las quejas por inseguridad de los vecinos.

En este sentido, aseguró que la propia concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, y los representantes sindicales se enteraron del anuncio cuando aún no se habían sentado a negociar la modificación de la jornada de la policía y el pago de los servicios extraordinarios que conlleva esta reestructuración. «Los cogió descolocados y por sorpresa», dijo el concejal, que culpó al alcalde de cometer «un gravísimo error» por no consensuar los cambios con los afectados, cuando las cinco fuerzas sindicales con representación (Aspolobba, CSIF, CCOO, UGT y USO) ya habían mostrado previamente su rechazo a los planes del ayuntamiento.

Tampoco, según Monroy, se contaba con el visto bueno de Intervención Municipal, motivo por el que, según dijo, el equipo de gobierno se ha visto obligado a anular la Comisión de Recursos Humanos, convocada para el lunes, con lo que los cambios en la jornada no se llevarán al pleno de mañana como estaba previsto. A preguntas de este diario sobre la suspensión de la Comisión de Recursos Humanos, el ayuntamiento se limitó a contestar que faltaba «un informe».

Para los socialistas, la subinspección de Montesinos no se podrá abrir las 24 horas al día durante todo el año, pues el Giapol no funcionará los domingos y lunes porque existe un «problema de fondo»: no hay efectivos suficientes. Monroy señaló que pese a que se ha anunciado la incorporación de 50 nuevos policías --que son 47, quiso aclarar–, no será hasta la primavera del 2020 cuando haya 144 efectivos en la calle, una cifra «insuficiente» y que, teniendo en cuenta la ratio menos exigente, debería incrementarse en 106 policías más, según dijo. En este sentido, comparó la plantilla actual con la de 1995, cuando había 165 policías operativos, pese a que la población era inferior y el cuerpo municipal tenía menos competencias. «Esto es por la mala gestión del ayuntamiento durante todos estos años y por no haber hecho la provisión adecuada», reprochó.

GRUPOS OPERATIVOS / A juicio del PSOE, antes de crear una nueva unidad policial para el Casco Antiguo, se deberían reforzar los grupos operativos (patrullas del 092 que cubren toda la ciudad en tres turnos las 24 horas durante los 7 días de la semana) «y después vamos a montar todas las unidades que queramos, Giapol o como se llame».