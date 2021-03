Puertas al parque

Esta semana, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, firmaba un decreto con el que levantaba la suspensión temporal del cierre y precinto de las áreas infantiles de la ciudad. Era la forma de hacer oficial una apertura que ya era efectiva en la práctica desde el jueves de la semana anterior e incluso desde semanas antes, por parte de familias que no han esperado el pistoletazo de salida del ayuntamiento. Fragoso, expresa y literalmente, se había negado, ante la insistencia de los medios de comunicación, a encender la luz verde de reapertura de los parques, que llevaban casi un año cerrados ‘temporalmente’. No quería ser él el que provocase un efecto llamada que atrajese aglomeraciones poco aconsejables en tiempos de pandemia.

No hacía falta que el alcalde gritase a los cuatro vientos que los niños de esta ciudad podían volver a lanzarse por los toboganes y mecerse en los columpios. En teoría, según explicó, los parques irían abriendo paulatinamente a medida que se desinfectasen y el ayuntamiento colocase de manera visible las normas de uso de cada área, incluido el aforo, calculado con criterios restrictivos. Según explicó a la prensa Fragoso, la manera de saber que un parque ya estaba abierto era que los precintos estuviesen retirados y los carteles colocados. No creo que ninguna familia conociese estos requisitos. Algunas ya se encargaron de retirar los precintos por su cuenta y riesgo antes de que el ayuntamiento lo autorizase. No sabían que los parques reabrían porque, para ellas, llevaban mucho tiempo en uso. La policía local incluso les había llamado la atención, pero caso omiso, pues creen tener claro que los parques no son espacios de contagio, no más que los colegios, y que sus niños necesitan estos lugares para esparcirse. Los niños y los padres.

No ha habido reapertura oficial de los parques infantiles de Badajoz, porque aquellos en los que los precintos habían ido desapareciendo por arte de birlibirloque, ya estaban siendo disfrutados. Otros, como el de Castelar, han respetado los requisitos anunciados por el alcalde y han tardado más en reabrirse. Pero, por lo general, era difícil controlar que las familias no acudiesen al asalto a estos lugares. La propia Policía Local de Badajoz lo ha reconocido: los agentes no daban abasto. Y eso que solo tenían que llamar la atención a los padres pues, que se sepa, no ha habido ninguna sanción por no respetar los precintos. Evitar que los parques permaneciesen herméticos a cal y canto era una difícil tarea. Es como poner puertas al campo. Poner puertas a los parques, estando como están al aire libre.

El alcalde se empecinó en que él había sido el primero en cerrarlos y sería el último en reabrirlos, por lo que quiso curarse en salud y no ser el autor de la decisión que, según recalcó, tantas dudas le genera sobre la probabilidad de contagio en estos espacios. Por eso llamó a Salud Pública. Dudo mucho, y también Fragoso, de que otros ayuntamientos hayan sido tan tiquismiquis. No conozco ninguno que pidiese el parecer previo de la autoridad sanitaria en materia de pandemia. Como era de esperar, las recomendaciones de Salud Pública eran inasumibles. Imposibles de cumplir. Por mucho que figuren en carteles anclados a los toboganes. Todos los niños con mascarillas: la más viable. Aforo máximo: incontrolable. Separación entre usuarios: inimaginable. Horario limitado: impracticable. 30 minutos máximo de disfrute: de risa. Grupos de menos de 6 niños: sin comentario. Lavado de manos constante ¿dónde? si las fuentes están clausuradas. Y aún menos posible: vigilantes para controlar que estas medidas se cumplen. Ningún ayuntamiento puede permitírselo. Badajoz, aún menos, con más de 90 parques. Quienes deben controlar que sus hijos no corren riesgos ni ponen en riesgo a los demás son sus padres. Ellos son los responsables de las medidas preventivas que deben respetar en los parques, en las plazas y en las terrazas de los bares.