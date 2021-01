Los puestos de fruta se solidarizan y no habrá mercadillo en Badajoz este domingo ni el martes

Badajoz no tendrá mercadillo mañana domingo ni el próximo martes. Podrían haberse celebrado solo con los puestos dedicados a la venta de productos de alimentación (verduras, frutas, encurtidos, frutos secos y golosinas), pero estos vendedores han decidido no hacerlo en «solidaridad» con sus compañeros, a los que el decreto de la Junta de Extremadura no les permite realizar su actividad dentro de las medidas adoptadas por el incremento de los contagios. Que el mercadillo se reanude el siguiente domingo dependerá de la evolución de los contagios.

El concejal de Mercados, Eladio Buzo, se reunió el jueves con la junta directiva de Acaex (la asociación de vendedores ambulantes de Extremadura) y, según explicó ayer a este diario, dejó a su decisión que los puestos de alimentos pudieran instalarse. Pero la asociación consultó con estos vendedores y determinaron que no lo harán «por responsabilidad» dada la preocupante situación sanitaria y porque además tampoco les interesa colocar unos pocos puestos, porque lo clientes del mercadillo suelen acudir por la oferta general, no solo a por frutas y verduras. «Yo lo veo lógico y de sentido común», señaló Buzo.

El concejal agradece la postura adoptada por los vendedores ambulantes, por la situación de la pandemia y para que el ayuntamiento pueda anticiparse a la organización, dado que si se celebra el mercadillo se tienen que prever servicios de limpieza y de la Policía Local. «Para ellos es muy doloroso no poder celebrarlo porque necesitan vender todos los días, pero son conscientes de la situación», señala.

Según los datos de Buzo, los puestos de alimentación en el mercadillo pueden representar el 10% de los que se instalan y la mayoría de estos vendedores proceden de fuera de la ciudad.

Según explicó Andrés Saavedra, de Acaex, los vendedores de alimentación han tomado fundamentalmente esta decisión «en solidaridad» con los que no pueden montar sus puestos. «De momento» será este domingo y el martes, pero tienen «poca fe» en poder reanudar la actividad en Badajoz pronto. «Nos sentimos decepcionados», señala, pues recuerda que al inicio de la pandemia ellos fueron lo primeros que tuvieron que cerrar y los últimos en abrir. Comprenden que la situación sanitaria es preocupante, pero aducen que ya se ha comprobado que ni en los colegios ni en los mercadillos se producen contagios. «El mercadillo no contagia, no es lo mismo que un centro comercial cerrado». Ellos tienen que acatar lo que la Junta de Extremadura decida, pero alertan de que los recibos de autónomo les llegarán igualmente a final de mes aunque no trabajen.

A VERGELES / Ayer mismo Acaex remitió al consejero de Sanidad, José María Vergeles, un escrito, firmado por el presidente de la asociación, Julián Cruz, en el que, aun dejando claro su «total acuerdo» con las medidas de prevención en vigor desde el día 7 hasta el 13 que afectan a su actividad, reclaman que solo se apliquen en las ciudades con elevados porcentajes de contagios y en las demás se les permita seguir celebrando el mercadillo semanal. Pero al mismo tiempo piden al consejero que futuras restricciones que se adopten «no afecten a nuestro colectivo», que realiza su actividad laboral en espacios abiertos «y con todas las medidas sanitarias necesarias», en lugares donde «los posibles contagios son bastante escasos por no decir nulos».

Además, comparten con Vergeles el problema al que se enfrentan, pues en estas fechas, de rebajas y cambios de estación, estos vendedores intentan dar salida a inversiones ya realizadas y necesitan acudir a los mercadillos «por pequeña que sea la población» para generar ingresos. «Este colectivo que sufre diariamente las inclemencias meteorológicas y no deja de prestar sus servicios al ciudadano debería de estar mirado de otra forma», defienden.