'Queen' alaba el Carnaval de Badajoz: 'Maravilloso homenaje a Freddie'

"A wonderful homage to Freddie at Carnival of Badajoz in Spain! 👑" (Maravilloso homenaje a Freddie en el carnaval de Badajoz en España). Así se refiere el grupo de música Queen en twitter e Instagram al traje que lució en 2018 la comparsa de carnaval de Don Benito 'Achikitú', cuya imagen ha llegado ahora a la banda británica aún vigente y liderada por Brian May y Roger Taylor.

A wonderful homage to Freddie at Carnival of Badajoz in Spain! 👑 pic.twitter.com/KdrVcLVLwo — Queen (@QueenWillRock) 5 de marzo de 2019

La entrada en twitter tiene ya más de 7.500 retweets y más de 26.000 'megusta'.

"Somos una asociación cultural y juvenil de Don Benito (Badajoz) España. Nos llamamos Asociación Achikitú, Con mucho respeto y dedicación hicimos este homenaje al gran artista y persona que fue y será por siempre Freddy , llevando a todos los lugares donde fuimos con este espectáculo valores como el respeto y la tolerancia por el colectivo LGTBI, estamos muy muy agradecidos por esta mención en vuestra pagina. Mil gracias!!😍😍😍". Así lo señala Vanessa Blázquez, representante de la comparsa en el perfil de facebook de la banda inglesa.