Quejas de familias del colegio de Las Vaguadas por no respetar la distancia entre pupitres

Padres de alumnos del colegio de Las Vaguadas de Badajoz han remitido un escrito a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gustiérrez, para mostrar sus quejas porque en las aulas a las que deben acudir hoy sus hijos no se podrá mantener la distancia mínima de seguridad entre alumnos establecidas. Esto es así porque, según señalan, en el centro desde Infantil hasta cuarto de primaria «no se va cambiar nada con respecto a la ratio de alumnos por clase», no hay grupos nuevos ni más docentes y tampoco se van a habilitar espacios nuevos ni se han instalado pantallas de protección en las aulas en las que tienen que convivir 5 horas al día 25 escolares y un profesor. Los padres consideran que teniendo en cuenta esto y el tamaño de las aulas del colegio «no se darían las circunstancias para considerar al grupo como de convivencia estable» (recuerdan que son 20 niños por clase como máximo, según el Ministerio de Educación», por lo que creen fundamental garantizar la distancia de seguridad entre los alumnos para evitar que se contagien ellos y sis familias. «En estas circunstancias los niños de 6 y 11 años no se podrán quitar las mascarilla en ningún momento, ni siquiera para beber o limpiarse la nariz», ponen como ejemplos. Por ello piden a la consejería que implemente la medida de del distanciamiento socia mínimo «tan pronto como sea posible» para garantizar la seguridad de sus hijos.

Educación, por su parte, señaló ayer que la Inspección está estudiando las demandas de estas familias, por lo que esperará a su informe para pronunciarse.