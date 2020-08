Los huertos urbanos de Badajoz comenzarán a funcionar a finales de este año

Si no surgen imprevistos, entre diciembre de este año y enero del 2021 comenzarán a funcionar los primeros 50 huertos urbanos promovidos por el Ayuntamiento de Badajoz en la ciudad. «En Navidad o en Reyes estarán listos para adjudicarse», estimó ayer el concejal de Parques y Jardines, quien aseguró que el proyecto no está parado, en respuesta a las quejas de la Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra, que, como ayer publicó este diario, lamentó el «retraso» de esta iniciativa.

Este medio centenar de huertos urbanos se asentarán en una parcela de 3.800 metros de esta barriada, ubicada entre la iglesia y el colegio Manuel Pacheco. El proyecto es uno de los financiados a cargo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi), con una inversión que ronda los 76.000 euros. Según explicó Coslado, el pliego de condiciones técnicas ya está redactado y en estos momentos Contratación está elaborando el administrativo, para después remitirlo a Fiscalización y, una vez que reciba el visto bueno, se sacará a concurso público, lo que el concejal calculó que podrá ser antes de que acabe este mes de agosto.

La puesta en marcha de estos huertos urbanos ha despertado «mucho interés» entre ciudadanos y colectivos y, según el responsable de Parques y Jardines, que prevé una elevada demanda para optar al cultivo de estas parcelas «porque es una iniciativa novedosa y los aficionados a la horticultura tendrán la posibilidad de cultivar un terreno en el casco urbano. Los solicitantes pueden ser particulares, asociaciones y centros educativos, que entrarán en un sorteo público si la demanda supera a la oferta. El plazo de solicitudes no se abrirá hasta que el proyecto no esté terminado.

Aunque los huertos urbanos aún no se han habilitado, la ordenanza que regula su uso ya fue aprobada en pleno y está en vigor desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El texto salió adelante sin los votos de la oposición, que consideraban que era «poco ambicioso» en cuanto a la participación ciudadana, pero durante su exposición pública no recibió alegaciones.

ECOLÓGICA / Las normas establecen que la horticultura que se desarrollará en estos huertos será ecológica y tradicional, por lo que estará prohibido el uso de productos químicos. La propia ordenanza recoge un manual, «de obligado cumplimiento» sobre cómo deben ser los cultivos.

La cesión de los huertos será gratuita y los adjudicatarios, que recibirán autorizaciones por un periodo de tres años (tras dos permisos consecutivos no podrán volver a optar hasta otros dos años después) asumirán el coste de las semillas que planten y utilizarán sus propias herramientas. El consumo de agua correrá por cuenta del ayuntamiento «siempre que se haga de manera responsable», pues en caso contrario se replantearía esta claúsula.

Personal de Parques y Jardines se encargará de vigilar que se cumplen las normas y quienes no las respeten podrán ser sancionados. La ordenanza contempla infracciones leves, con multas de hasta 700 euros; graves, de 751 a 1.500 euros; y muy graves, de 1.501 a 3.000 euros.

Coslado confió en que cuando los huertos comiencen a funcionar ya exista una vacuna contra el coronavirus y que no sea necesario establecer un protocolo con las medidas de seguridad para los usuarios . No obstante, si no fuera así, se abordará en su momento.

El ayuntamiento ya se plantea buscar nuevas parcelas para replicar esta iniciativa en otros barrios de la ciudad.