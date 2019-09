El quinto puente estará acabado en el primer semestre del 2021

En diciembre se cumplirán 25 años desde que se inauguró el puente Real, el cuarto que cruza el río Guadiana a su paso por Badajoz. La apertura de nuevos servicios en la margen derecha durante este tiempo ha hecho imprescindible la construcción de una nueva conexión entre las dos orillas que alivie el tráfico que soportan los tres puentes actuales (el de Palmas es peatonal). En el primer semestre del 2021 será una realidad el quinto puente en Badajoz, cuando culmine la construcción del primer tramo ya en obras de la Ronda Sur, la autovía que circundará la ciudad desde la carretera de Sevilla hasta la A-5 a lo largo de 17 kilómetros.

El quinto puente se sitúa a 4 kilómetros aguas abajo del puente Real y a 2 kilómetros del azud. El nuevo viaducto se ha diseñado como una estructura funcional con la única singularidad de que sus pilas centrales serán triangulares, en forma de V invertida en el vano intermedio, mientras que el resto serán rectas, con una longitud de 30 a 40 metros.

Las obras de la primera fase de la Ronda Sur de Badajoz comenzaron a finales de febrero con los movimientos de tierra. Es el tramo 3, que unirá la carretera de Olivenza (Ex-103), desde un poco antes del acceso del Corazón de Jesús, hasta el ferial de Caya, a lo largo de 4 kilómetros. Tiene que atravesar el río a través de un nuevo puente y es precisamente esta estructura la que ha hecho que sea el tramo más complejo y costoso (el presupuesto es de 27,9 millones de euros y 2 años de plazo de ejecución).

DOS LOTES / La obra se dividió en dos lotes separados precisamente por el Guadiana. El primer lote, que empieza en la carretera de Olivenza hasta atravesar el Guadiana (adjudicado a la UTE formada por Rover-Alcisa, Placonsa y Mivic), incluye el puente, cuya influencia en el presupuesto es el 60%, por eso la ejecución de este tramo está más retrasada, entre un 8 y un 10%, dado el elevado peso de la estructura sobre el río en el volumen total de la obra, según la información recibida de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, aunque hay capítulos que están muchos más avanzados.

Así, el drenaje de esta parte está ejecutado en más de un 27%, la reposición de servicios afectados, un 22%, mientras que el movimiento de tierras no llega al 5%. De la estructura del puente no se han realizado aún trabajos de importancia. Se están haciendo ensayos geotécnicos, desbroces y preparativos para comenzar las cimentaciones y la colocación de los estribos, que empezarán en breve. Por eso desde la consejería aclaran que aunque parezca que no se avanza, la preparación tiene mucho peso.

En estos momentos se está ejecutando principalmente el drenaje transversal adecuando las zonas de trabajo de las estructuras y en los desvíos provisionales para que pueda entrar maquinaria pesada que interviene en la obra principal.

Además, se está trabajando en el cruce con la BA-021, conocida como Maloscaminos (de la diputación), donde se ha previsto la construcción de un paso superior. El plazo de ejecución de este primer lote es de dos años, con lo cual está previsto que la obra se entregue en el primer semestre del 2021, aunque los técnicos de la consejería prefieren ser cautos a la hora de dar fechas, sobre todo por la interferencia de las lluvias en una estructura en un río como el Guadiana.

En cambio, el lote 2, que abarca desde el río hasta Caya (adjudicado a Dragados con Olleta Torres y Fervián) se encuentra en torno al 28%, pues se ejecución es menos dificultosa. En este tramo existe también un paso superior en el kilómetro 11,928, que es el cruce con la carretera de Caya (una vía municipal que pasará por encima de la Ronda Sur), que se encuentra con un grado de avance del 80%. La semana pasada comenzaron los trabajos en un paso inferior en el punto kilométrico 10,310, que es una obra de drenaje exclusivamente, para que el agua pase por debajo.

La previsión es que este lote se entregue en diciembre del 2020. Los dos lotes tienen plazos distintos porque el río marca la ejecución de la estructura del puente, de ahí que exista un desfase de entre 5 y 6 meses.

En este tramo de la Ronda Sur se contemplan dos glorietas: una para la conexión con el ferial y la otra en la carretera de Olivenza, donde ya se está haciendo el movimiento de tierras. Cada tramo de esta nueva circunvalación será independiente, de manera que se pondrá en uso cuando se termine. Por eso se decidió empezar por esta parte, para descargar a Badajoz del tráfico de la avenida de Elvas e intentar evitar el colapso del puente Real. Según la consejería, las obras «avanzan al ritmo esperado, cumpliendo la planificación aprobada».