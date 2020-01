El quiosco de la plaza del Pirulo sigue cerrado a la espera de que se cambie

Pese a que el quiosco de la plaza de Santa Marta, conocida popularmente como El Pirulo, se instaló hace varios meses, aún permanece cerrado, rodeado de vallas, y ni siquiera se ha licitado su explotación. El motivo es que el Ayuntamiento de Badajoz pidió a la empresa encargada de la reforma de esta plaza que lo cambiase, pues el que ha colocado no se corresponde con el que recogía el pliego de condiciones. La subcontrata de la adjudicataria ha aceptado cambiarlo, aunque ha pedido tiempo para ubicar uno nuevo.

Así lo aseguró ayer el PSOE tras las explicaciones que recibió del ayuntamiento al preguntar por el retraso en la apertura de este quiosco, haciéndose eco de las quejas de los vecinos. El portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, antes de obtener la respuesta, había comparecido en la propia plaza para criticar el retraso de estas obras, que comenzaron en diciembre del 2018, tenían cuatro meses de ejecución y a día de hoy aún no están concluidas.

También está pendiente parte de la actuación prevista en el perímetro de la fuente, que permanece vallada. Según comunicó el Gabinete de Proyectos al grupo municipal socialista, lo que queda por hacer es instalar medidas de seguridad destinadas sobre todo a proteger a los más pequeños, para evitar que puedan caer de manera accidental al vaso de la fuente.

Cabezas se quejó de que, aunque en la reforma de esta plaza se han invertido 320.000 euros, no recibe «el cuidado» que merece. Así, citó que los árboles están faltos de riego, por lo que su crecimiento es «irregular» y no darán sombra en el verano, y lamentó que no haya vigilancia, lo que la está convirtiendo en un «cagadero» de perros.

El portavoz municipal socialista también pidió mejorar la accesibilidad de la plaza, pues solo hay una entrada de apenas un metro para personas con problemas de movilidad o carritos para bebés, y consideró un error que de los 10 bancos que hay, seis no tengan respaldo, de lo que se quejan los usuarios, sobre todo las personas mayores.

Este diario solicitó información al ayuntamiento sobre las actuaciones pendientes y las críticas del PSOE, pero no hubo respuesta.