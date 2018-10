Récord de participación en el Día de la Bicicleta con tapones en el recorrido

Se repartieron 4.200 dorsales, pero a lo largo del recorrido fijado en el XXXIII Día de la Bicicleta se fueron sumando más particiantes. Tantos que según el concejal de Deportes, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, pudieron rondar los 7.000, más que en ninguna edición anterior. Esta elevada participación coincidió con un nuevo recorrido y en algunos de sus tramos se produjeron tapones que obligaron a bajar el ritmo y seguir casi andando, como ocurrió en la bajada al paseo de la margen izquierda del Guadiana desde puerta Palmas y de nuevo en la subida. En este punto, además, los que habían circulado en paralelo al río por abajo, tuvieron que detenerse a esperar a los que habían decidido seguir por arriba, por el paseo Fluvial.

Pero se trataba de un paseo, no de una competición, como apuntaba el concejal de Podemos, Fernando de las Heras, que realizó el recorrido y constató que los participantes lo habían disfrutado. De las Heras aprovechó para reclamar que se habiliten más carriles bici «para que los ciclistas podamos ir con seguridad por cualquier sitio de la ciudad». De la Calle también manifestó que muchos participantes le habían transmitido su satisfacción con el nuevo recorrido, que después de muchos años salía de Valdepasillas y se adentraba en el centro urbano. Este diario entrevistó a dos ciclistas que llevan «unos treinta años» participando en este día («lo hemos hecho solteros, casados, con niños y sin niños»). A María José Pizarro le motivaba este año porque el recorrido «era más original» y «más bonito porque hemos pasado por Puerta Palmas», apuntaba su marido, Pepe Roque. Sin embargo, ella consideró que el carril del paseo del río era demasiado estrecho para tantas bicicletas «y la gente se quejaba un poco». «Yo he andado más que montado en bici», comentaba. Según el concejal de Deportes, no hubo ningún incidente. El corte del tráfico de la autopista se salvó con relativa rapidez, no así en el puente Real, donde se produjeron largas retenciones porque los conductores no fueron alertados en la rotonda de Conquistadores.