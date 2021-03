Los recreadores se estrenan con el homenaje a Menacho

Trabajaron con empeño, durante meses, codo a codo con la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz y la Concejalía de Turismo. Pero el año pasado, debido a la pandemia, no se llegó a celebrar la Primera Recreación Histórica de Los Sitios. Aquel entusiasmo fue el germen de la Asociación Histórico-Cultural de Recreadores Baluarte (Arba), la primera asociación de recreadores de Badajoz, que ha comenzado creando la primera sección en la ciudad del Regimiento de la Legión Extremeña y ya trabaja en un regimiento unido a Badajoz de manera directa y al servicio de su historia.

Esta nueva asociación se estrena mañana públicamente con su participación en la ofrenda floral a la escultura del general Menacho, situada en la avenida de Huelva, coincidiendo con el 210 aniversario de su muerte durante el primer sitio a Badajoz, el 4 de marzo de 1811. En este acto, que se desarrollará a las 12.00 horas, participarán además las asociaciones Alfonso IX, la Cívica y Amigos de Badajoz. Dos recreadores asistirán ataviados con uniformes de época.

Arba está formada en estos momentos por un quincena de integrantes y nace hermanada con la Cívica y con la Asociación Voluntarios de Extremadura, de Cáceres, que ya participa en numerosas recreaciones, dentro y fuera de la región y que han sido «nuestros padrinos», cuenta su presidente, Juan Carlos Romero. Saben que este año tampoco van a poder recrearse los sitios, por lo que confían en que la primera edición pueda desarrollarse en el 2022, cuando se cumpla el 210 aniversario del tercer sitio a Badajoz.

Para el 2021 ya tienen preparados otras actividades, a finales de marzo o principios de abril, si la situación sanitaria lo permite «para abrir boca» de lo que se podrá hacer a final de año o el año que viene. A finales de este mes pretenden organizar una presentación oficial de Arba para dar a conocer a la ciudad sus fines. No será una recreación al uso, sino que se plantea como una jornada histórico-cultural que incluirá algunos movimientos de infantería, cambios de guardia, un pequeño desfile, muestra de material o izado de banderas en algún lugar de la muralla abaluartada.

Arba ya tienen formada la primera unidad con el uniforme de la Legión Extremeña, pero aspira a uno propio. Será el de las milicias de la ciudad de Badajoz que participaron en el alzamiento de los primeros meses de 1808 y de la defensa de la ciudad. Todavía no lo tienen confeccionado pero su diseño sí está aprobado, con el asesoramiento de expertos. Cubrirán las plazas de la primera sección del regimiento y a partir de ahí se recrearán otros que también estuvieron en Badajoz, tanto españoles como franceses o ingleses. Para ello, animan a los pacenses a participar «con nosotros y, por supuesto, con la historia».