Recuperados 28 manuscritos de la época del Virreinato de Perú en Badajoz

Una actuación de la Policía Nacional, en colaboración con la Interpol y la embajada peruana, ha permitido localizar y recuperar en Badajoz 28 manuscritos originales de la época del Virreinato de Perú de «incalculable valor histórico». Los documentos están fechados en los siglos XVI, XVIII y XIX y, en su mayoría, referidos a la venta de esclavos, pero también cartas de poder y otros escritos propiedad del patrimonio del país andino.

Según han informado este jueves fuentes de la comisaría pacense, la investigación comenzó el pasado mes de agosto, después de que la Embajada de Perú en Madrid y la Interpol de Lima comunicaran a la Policía Nacional que estos manuscritos estaban puestos a la venta en internet, en concreto en una plataforma de subastas ‘online’. Los agentes comprobaron la existencia de estos documentos e identificaron al vendedor, para solicitarle que los retirara del portal.

La persona que los subastaba es un particular de Badajoz, que previamente los había comprado, también a través de las redes sociales, pensando que la adquisición de los mismos era legal. Los agentes informaron a este vecino de que se estaba llevando a cabo una investigación sobre los manuscritos que obraban en su poder y le advirtieron de que no podía venderlos porque su procedencia era ilícita. Una vez que tuvo conocimiento de la situación , el hombre, -que no ha sido detenido ni denunciado-, entregó de manera voluntaria los 28 documentos históricos, que ya han sido devueltos a Perú, según informaron fuentes policiales.

Los investigadores tratan ahora de localizar al vendedor original de los manuscritos. De momento, este jueves no han precisado ni por cuánto dinero los adquirió el particular pacense ni la cantidad por la que él los subastaba.