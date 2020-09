El renovado parque de Jardines del Guadiana tendrá juegos infantiles

El Ayuntamiento de Badajoz desarrolla el proyecto de remodelación del parque de Jardines del Guadiana, cuya primera fase, tras el arreglo previamente de la fuente, ha consistido en la sustitución de 4.507 metros cuadrados de solado, de hormigón impreso, como el del parque de San Fernando, que ya ha concluido, por lo que se han levantado las vallas que impedían al acceso al mismo. Y le seguirá la segunda, con la instalación de dos zonas de juegos infantiles en sendas isletas adecuadas para ello, una para niños más pequeños y otra para más mayores. También se procederá a la instalación de mobiliario urbano como bancos y papeleras.

Así lo explicó ayer el alcalde, Francisco Javier Fragoso, en el transcurso de una visita a este espacio, donde señaló que el proyecto supone una inversión de casi 200.000 euros y estará terminado antes de fin de año.

La actuación, que ha tenido un coste de 120.000 euros, dijo, hace el parque más accesible, mejora los espacios afectados por las raíces de los árboles y se han hecho nuevas canalizaciones para alumbrado y otros suministros.

La segunda fase se iniciará en breve, con una inversión de más de 70.000 euros, para instalar las dos zonas de juegos infantiles, para el mobiliario y la renovación de plantas y césped.

Para Fragoso, la intervención supone «un parque totalmente nuevo, después de 23 años debido a la intensidad de su uso, ya que en la zona hay mucha población joven con niños».

Destacó el regidor pacense la sensibilidad de las empresas adjudicatarias de las obras realizadas hasta la fecha, que han acotado las zonas de actuación por tercios del parque para que no quedase cerrado por completo para el disfrute de los vecinos.



CORREDOR VERDE / Fragoso señaló que el equipo de gobierno trabaja en otras actuaciones en parques y jardines, como la instalación de juegos infantiles en el parque Trinidad, mejora de la plaza de Cervantes, la actuación en breve en el parque Padre Eugenio en la UVA, pero «sin duda, la gran obra que nos queda por licitar es el corredor verde la calle Stadium, que tiene la complicación de que actuamos no solo en un espacio verde, sino también en un espacio patrimonial sin parangón en la ciudad, porque será el gran lienzo de muralla que tenemos exento y que podremos disfrutar, aunque parezca mentira hay una parte muy importante de la muralla que no vemos y que hay que ponerla en valor, porque está debajo; la altura de esa muralla mucho mayor de la que en estos momentos tenemos y eso ha ido complicando el proyecto».