Al rescate del río protegido

El Guadiana siempre ha estado ahí, antes que la ciudad, y ya es hora de respetarlo, cuidarlo y reconocer sus enormes valores. Tres jóvenes biólogos de Badajoz lo tienen claro. Son Marta Villasán, Álvaro Pérez y Ángel Mejías. Crearon la oenegé Bioinnova Innovación y Biodiversidad y este año SEO Birdlife les ha concedido el proyecto de apadrinar un espacio natural, con su propuesta ‘Guardianes del Guadiana’ sobre educación ambiental y la conservación de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

El Guadiana «es un espacio con unos grandes valores naturales y creemos que no es suficientemente conocido por la ciudadanía, sobre todo por los que vivimos en Badajoz, pero tampoco fuera», explica Marta Villasán. El proyecto consiste en organizar talleres para dar a conocer los valores de su ecosistema, especies que lo habitan, amenazas como la contaminación, la acumulación de basura o las especies invasoras, su vegetación, al tiempo que movilizan acciones como grupo ciudadano para protegerlo. Su filosofía es que «si algo no se conoce, no se aprecia y si no se aprecia, no se protege»

Los primeros talleres se celebraron ayer, en la margen izquierda, en el mirador junto al puente Real. Uno sobre especies invasoras, otro de aves acuáticas y una acción por el medio ambiente, que consistió en la recogida de basura, dentro de la campaña ‘Libera un metro cuadrado’. La intención es repetir esta actividad una vez al mes o cada dos meses. Con el taller de especies invasoras (camalote, nenúfar mejicano, pico de coral, tortuga de Florida, diamantes mandarinos y otras), los participantes, además de conocerlas realizarán un censo para hacerles un seguimiento.

Uno de los biólogos, Ángel Mejías, es anillador profesional y van a aprovechar su experiencia para el próximo taller, que se celebrará el 27 de diciembre en el mirador del azud. Lo anunciarán en redes sociales (Facebook e Instagram) para que los interesados puedan apuntarse

El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Badajoz, que va a llevar a cabo acciones paralelas y en coordinación con esta oenegé, según Marta Villasán. Una de estas acciones será la colocación de nuevos carteles en las márgenes del río con información sobre las aves, las consecuencias de tirar basura, las especies invasoras y consejos de buenas prácticas.

Álvaro Pérez cree que «falta educación ambiental» en el pasado y aunque ahora se intenta inculcar valores a los niños «si los adultos no los tenemos, no sabemos transmitirlos».