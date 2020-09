La residencia para enfermos de alzhéimer, sin fondos y sin fecha

Sin fecha por falta de fondos. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afaex) se ha visto obligada a renunciar, de momento, a la construcción de una residencia en la parcela que el Ayuntamiento de Badajoz le cedió hace cinco años junto a sus actual centro de día, en Valdepasillas. Tras no encontrar financiación en el ámbito nacional y estatal, el colectivo trató de conseguir el dinero en Europa, pero por ahora sus gestiones no han dado frutos y, teniendo en cuenta la actual situación provocada por la pandemia, su presidenta, María del Carmen Expósito, ve muy difícil que sus planes puedan cumplirse a corto plazo, aunque no pierde la esperanza.

A la vista de esta circunstancia, Afaex ha decidido invertir los 60.000 euros que les había concedido el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y la Dependencia (Sepad) para la redacción del proyecto de la residencia en realizar reformas en su centro día con el objetivo de poder ampliar las plazas.

Las cuarenta de las que dispone ahora están al completo y tienen lista de espera una docena de personas. Las peticiones se han incrementado tras el cierre del centro de día que gestionaba Cruz Roja en Llera, según apuntó la presidenta de Afaex, que también precisó que el número de demandantes no es mayor porque las familias saben que todas sus plazas están cubiertas.

Las obras de ampliación que van llevar a cabo consistirán en convertir la terraza de la segunda planta, que apenas tiene uso, en una sala de respiro, donde se trasladará a los usuarios que solo acuden al centro dos o tres horas al día, para dejar así libres plazas para otros que precisen del servicio al completo (de 9.30 a 18.00 horas). La reforma, que también incluye la adaptación de un aseo, debe concluir antes del 31 diciembre para cumplir con los requisitos de la subvención regional, por lo que la previsión es que los obreros entren en las instalaciones a finales de este mismo mes.

Pese a que el proyecto de la residencia para enfermos de alzhémier se ha dejado de momento sobre la mesa, Afaex no cejará en su empeño de contar con este recurso, que considera imprescindible, pues en la ciudad no hay ninguna residencia especializada para estos pacientes. Las instalaciones que plantea la asociación ofertarían 60 plazas para usuarios con la enfermedad muy avanzada y para cuyas familias es inviable cuidar de ellos. La inversión que manejan es de 7 millones de euros, pues también incluiría la ampliación del actual centro de día e instalaciones destinadas a la investigación. La idea de Afaex es que se pueda realizar por fases.

Expósito defendió la necesidad de que existan recursos especializados para estos enfermos. Actualmente la asociación atiende a menos del 10% de la población diagnosticada en Badajoz que, aunque sin datos oficiales, se estima en unas 2.000 personas. La presidenta de Afaex reconoció que son muchas las familias que se resisten a llevar a los pacientes a un centro, pero defendió que en ellos se les puede ayudar a mantener sus capacidades el máximo tiempo posible y, al tiempo, se da un respiro y se ayuda a los cuidadores, que soportan una gran carga emocional y psicológica.