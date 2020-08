La residencia Puente Real restringe las visitas por orden de Salud Pública y el SEPAD

La residencia de mayores Puente Real señala en un comunicado que la restricción de visitas a los residentes no es por decisión propia, sino de Salud Pública y del SEPAD, debido a la pandemia.

Responde así a las quejas difundidas en una nota de prensa por el familiar de un residente por no poder visitarlo, «a pesar de la orden de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales publicada en el DOE, que lo permite».

Dice el familiar que «queremos ver a nuestros abuelos que tantos meses llevan sin vernos», que «la salud no es solo física si no también mental" y que "si todos hemos sufrido la soledad del confinamiento, no quiero imaginar cómo se sienten psicológicamente tras tanto tiempo sin poder vernos».

La residencia espera que «pronto las familias puedan volver a estar juntas, respetando las medidas de seguridad impuestas tras el confinamiento".