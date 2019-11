Retoman la creación de una residencia pública para mayores en el Provincial

El portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (Adsp), Remigio Cordero, ha vuelto a plantear, tras poner la diputación a disposición del ayuntamiento y de la Junta el edificio del antiguo Hospital Provincial San Sebastián para los usos que consideren adecuados, que se destine una parte del mismo a residencia de mayores.

Se trata de una antigua reivindicación de la Adsp, desde antes del traslado del hospital al Perpetuo Socorro en 2003, avalada por más de 10.000 firmas. Cordero volvió a poner sobre la mesa la propuesta cuando la diputación anunció su rehabilitación, y así lo llevó al ayuntamiento, siendo él portavoz municipal de Podemos, y a la Asamblea de Extremadura.

Podemos acordó con el PSOE, y así se aprobó en la Asamblea, incluir en los presupuestos de 2018 la elaboración de un estudio sobre el coste de la rehabilitar una parte del edificio para ubicar en él la residencia y el de construir un centro nuevo; el estudio se presupuestó pero no se ha realizado, o no se ha dado a conocer. No obstante, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales decidió ampliar la residencia de mayores de La Granadilla en cien plazas más, para alcanzar las 280. Las obras ya están en marcha.

Cordero ha señalado que con la ampliación de La Granadilla «no se resuelve el déficit de plazas públicas para mayores en la ciudad», pues la media en Extremadura es de 4,5 camas por mil habitantes, con lo que a Badajoz le corresponderían unas 500. Y con la citada ampliación aún faltan 220; cubrirlas corresponde al Sepad, de la Junta, a la que plantea de nuevo la reivindicación.

Según el portavoz de la Adsp, se necesitaría en torno a 10.000 metros cuadrados de los 22.000 que tiene el edificio, y sería compatible con los usos previstos, incluso si acoge el centro de salud.

Según Cordero, la tendencia de alejar a los mayores del centro es antigua, pues «no quieren estar aislados, quieren compartir la vida en el centro». Y dijo que «según los arquitectos consultados, el coste no sería mucha más que un centro nuevo, con el añadido de que recuperas el edificio».