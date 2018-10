Una reyerta en La Luneta se salda con al menos tres jóvenes con heridas leves

Al menos tres personas resultaron heridas con lesiones de carácter leve en el transcurso de una reyerta, que tuvo lugar hacia el mediodía de ayer, en la barriada pacense de La Luneta. Así lo confirmaron a este diario fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz.

Los hechos tuvieron lugar entre las 13.30 y las 14.00 horas de ayer, en la calle Gambusia, en la zona de La Luneta, entre El Gurugú y Los Colorines.

Según confirmó la Jefatura Superior de Policía, en el enfrentamiento participaron, al menos cuatro personas jóvenes.

Varias unidades acudieron a la barriada, con apoyo de otros efectivos de la policía local, que también se movilizaron por estos hechos, y una vez en el lugar constataron que había cuatro personas involucradas, que presentaban lesiones.

En un primer momento, trascendió que los participantes en la reyerta se enfrentaron esgrimiendo algunos de ellos armas blancas, si bien este punto no fue confirmado por la Policía Nacional.

Tanto la Delegación del Gobierno como la Jefatura Superior señalaron que los implicados mostraban lesiones de las que fueron atendidos por los recursos sanitarios derivados por el 112 de Extremadura en el mismo lugar del suceso, siendo todas de carácter leves, por lo que tras la asistencia sanitaria fueron dados de alta allí mismo.

Por su parte, el SES confirmó que tenía constancia de haber atendido a tres jóvenes en el mismo lugar del enfrentamiento, de las contusiones que presentaban y que recibieron el alta.

En el transcurso de la jornada, fuentes de la Policía Nacional indicaron que no se habían llevado a cabo detenciones por estos hechos, que no se tenía constancia del uso de armas blancas ni de lesiones causadas por estas y que no se había presentado denuncia alguna.