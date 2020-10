La ruptura de PP y Vox no afectará a la gobernabilidad de Badajoz

La ruptura escenificada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados entre el PP y Vox, con motivo de la moción de censura de este partido contra el Gobierno, «no afectará a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Badajoz». Así lo manifestaron ayer de forma clara y rotunda tanto el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, como el concejal Alejandro Vélez, encargado del área de Limpia como miembro del gobierno tripartito del consistorio pacense, único entre todas las capitales de provincia de España.

«Si la pregunta es si lo que ocurrió ayer en el Congreso puede afectar a la gobernabilidad de Badajoz: No. Creo que respondo de forma simple», dijo el alcalde. Y añadió: «Pero no lo digo yo; ayer en una emisora regional ya entrevistaron al portavoz de Vox en el ayuntamiento, que lo sigue siendo porque por decisión judicial tiene suspendida cautelarmente la expulsión, dijo que no iba a afectar en nada a la gobernabilidad de la ciudad».

Afirmó Fragoso que «es evidente, y no engaño a nadie, que ayer puso de manifiesto el presidente de mi partido que a los miembros del PP nos separan cuestiones, evidentemente, con los afiliados y cargos públicos de ese partido, porque si no, seríamos el mismo. Los del PP somos del PP y tenemos muy clara cuál es nuestra posición».

No obstante, el alcalde expresó que «lo que en Badajoz lo que representamos es que hay una amplísima mayoría sociológica de centro derecha, que es la que gobierna en estos momentos la ciudad». Añadió que «cuando hablamos de gobierno, lo que al PP y a mis compañeros con responsabilidades en él nos importa es hacer cosas para solucionar los problemas de los ciudadanos. Esta pelea de sí más o si menos, solo le interesa al señor Cabezas, que le encantaría que hubiera inestabilidad en la ciudad».

El regidor pacense indicó que «lo que yo transmito a los ciudadanos es que el PP y el equipo de gobierno de la ciudad nos hemos dedicado a gestionar de la mejor forma posible la pandemia, y creo que su valoración es muy positiva; y a intentar resolver las consecuencias que está teniendo en mi ciudad, con ayudas a los autónomos y a las familias más necesitadas. Nos dedicamos a los problemas que interesan a los vecinos».

Concluyó Fragoso que «me siento muy satisfecho de todos mis concejales, de los 13 que me acompañan en la responsabilidad de gobierno».

Concejal Vélez

Alejandro Vélez fue tajante también al afirmar que «por mi parte, no voy a poner en peligro la gobernabilidad del Ayuntamiento de Badajoz, lo diga quien lo diga. La gobernabilidad de Badajoz, por caprichos partidistas, no va a estar en peligro, diga quien lo diga en Vox; por encima está la ciudad de Badajoz, eso lo tengo clarísimo».

El concejal manifestó que él alcalde y él no han hablado sobre este asunto. «Yo no lo he considerado necesario porque tengo las ideas muy claras de que no voy a poner en peligro la gobernabilidad y creo que él tampoco, por su parte y por la del PP».

«Puede dormir la ciudad tranquila que va a seguir gobernando el centro derecha en Badajoz, a día de hoy y a día de mañana; esta legislatura, por mi parte, no va a estar en peligro la gobernabilidad, que está por encima de siglas apolíticas», señaló.

Sobre la ruptura de Vox y el PP, el edil dijo que «para mí es muy triste, porque tenían que haber puentes entre dos partidos que deben entenderse y no deben enfrentarse. Lo de ayer me parece muy penoso, porque necesita uno del otro y lo que se hace es fragmentar el electorado de derecha; mi enemigo político no es el PP, incluso me siento bien gobernando con ellos y es que la ciudad de Badajoz es el ejemplo a seguir; somos la única capital de España donde el tripartito gobierna; ese ejemplo no se ha podido trasladar a más lugares, cuando nos podemos entender bastante bien en la gestión, cada uno con sus matices políticos, que los tenemos, pero en la gestión nos llevamos bien».

Para él, «quien gana en este caso es la izquierda, que por eso ayer aplaudía y se frotaba las manos, porque el enfrentamiento entre la derecha en este país le viene bien a la izquierda».