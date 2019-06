Sale adelante la liberación de todos los ediles del PP, Cs y Vox en el Ayuntamiento de Badajoz

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

ya están los del psoe dando por saco,con lo bien que van a estar estos concejales con su sueldo,que igual antes no tenían donde caerse,digo yo que si no, no despilfarrarían el dinero de los contribuyentes