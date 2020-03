Salvemos el Guadiana pide colaboración a las administraciones contra el nenúfar

La Asociación Salvemos el Guadiana alerta de que si no se aborda la recogida y retirada del nenúfar mexicano del tramo urbano del río Guadiana a su paso por Badajoz, «cuando suban las temperaturas, será imposible contenerlo; ahora todavía se puede porque aún verdea», manifestó su presidente, Juan Fernando Delgado, que se reunió, junto con la Asociación de Pescadores Amigos del Amigos del Guadiana, con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) «y nos dijeron que no se abordará el dragado del río para acabar con el nenúfar mexicano, dado que no hay presupuesto, hasta que tener el compromiso de las otras administraciones, el ayuntamiento y la Junta de Extremadura, para abordarlo».

La CHG, a través de su gabinete de comunicación, especificó ayer que una vez hecho el estudio en el que se contempla la posibilidad del dragado, entre otras medidas, y puesto a disposición de las asociaciones defensoras del río y de administraciones, que no prevé actuar en solitario, sino en el marco de la cooperación con otras administraciones.

Delgado, cuya asociación defiende que se haga un dragado selectivo del cauce urbano del río, explicó que se ha reunido también, recientemente, con la consejera y el director general de Transición Ecológica y «me dijeron que lo estudiarán, que se reunirán próximamente con la CHG para tratar de este asunto».

Salvemos el Guadiana mantiene que «esta es buena época para actuar, antes de que llegue el calor, pues entonces será muy difícil que se haga».

satisfecho, en parte / Por otro lado, el presidente de la asociación expresó su satisfacción «porque ya sabemos que el tramo del río que va desde Mérida hasta Alqueva, pasando por Badajoz, está libre de camalote».

Explicó que «ahora trabajan en la desembocadura del Guadianilla y el Guadámez en el Guadiana cuatro equipos con cuatro embarcaciones, dos retroexcavadoras, un vehículo híbrido y camiones para retirar la planta».

Desde su punto de vista, igual que esta tarea parecía imposible no hace tanto tiempo, y se ha visto que con decisión y poniendo los medios necesarios se puede hacer, urgió a las administraciones a que trabajen conjuntamente y alcancen un acuerdo de colaboración para llevar acabo «un dragado selectivo del río para acabar con el nenúfar mexicano». Esta asociación se mostró desde u primer momento favorable al dragado selectivo, entre las que se contemplan en el estudio elaborado por la CHG.