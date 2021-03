Todos en la calle Menacho, comerciantes y clientes, reconocen que la marcha de Zara va a pasar factura a los negocios de la principal arteria comercial de la ciudad. Sin embargo, el pesimismo es moderado, porque aunque entienden que a corto plazo el efecto puede ser muy negativo, confían en que el hueco dejado por el buque insignia de Inditex, que cerrará su tienda el próximo 15 de mayo, lo pueda ocupar otra gran cadena que releve en su papel de «locomotora» de esta zona. «Se va Zara, lo vamos a notar, pero no tiraremos la toalla», aseguró ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de Menacho, Félix Retamar, quien consideró un error que el grupo de Amancio Ortega «no apueste» por Badajoz, cuando «va a ser una de las pocas ciudades de España que va a experimentar un gran desarrollo en la próxima década, perdiendo la oportunidad de estar en el centro y posicionarse en el mayor centro comercial de Extremadura», argumentó.

Retamar se mostró convencido de que Menacho seguirá adelante con o sin Zara, porque en los últimos años ha apostado por un «comercio diferenciado», al que quieren sumar la etiqueta de sostenible, y que será capaz de atraer a otros grandes grupos. En este sentido, defendió que cadenas como Primark, sin venta online, o Ikea, con su modelo de tiendas de menor formato, tienen «una gran ocasión» para instalarse a pie de calle en el área comercial abierta más grande de la región. «Desde la junta directiva estamos trabajando para intentar atraer no solo a pequeñas empresas, sino también a estos grandes grupos», afirmó.

También piden los comerciantes a la administración local que se implique y que acelere la revitalización del Casco Antiguo, agilizando la licencia de obras, «para que la gente se venga a vivir aquí, porque eso es fundamental para el pequeño comercio, la hostelería y el turismo», señaló Retamar.

Entre los clientes la reacción al cierre de Zara era de malestar porque abandone el centro de la ciudad y de pesar por los trabajadores, pues a muchos de ellos los conocen desde que la tienda abrió hace varias décadas. Ahora confían en que Stradivarius, la única de la compañía que quedará en Menacho, no ocurra lo mismo.