Sede de la Fundación CB

Nunca pudieron imaginarse los Amigos del País cuando fundaron, hace más de 120 años el Monte de Piedad de Badajoz, lo que llegarían a construir en el siglo XXI. Ha pasado por diferentes sedes desde que empezó en los locales de la Económica de la calle Hernán Cortes. Muchos la conocimos en la calle Menacho, en San Francisco y en la Torre Badajoz Siglo XXI, y en los tres sitios marcó la vida del entorno. Ahora en la RUCAB también ha conseguido imprevisiblemente atraer personas a sus actividades, llenando cada acto de público. Estoy seguro que su proyecto en el corazón del Casco Antiguo será un nuevo polo de atracción que marcará un antes y un después.

La pasada semana dio un nuevo paso, decidiendo el equipo de arquitectos que diseñarán su nueva sede con un edificio emblemático que permanecerá durante siglos en la ciudad. Por una cara será riguroso a la historia y al pasado de la ciudad, por otro lado será riguroso y fiel a la contemporaneidad y al futuro. No soy nadie para opinar sobre si es el mejor proyecto o el mejor equipo, pero si confío plenamente en el proceso de selección desarrollado, en el jurado y en la rigurosidad de la Fundación CB. Y me dicen que hubo un total consenso en la decisión. Desde la «opinática» de un curioso al que le interesa y mucho el desarrollo de la ciudad, la revitalización del Casco Antiguo y el futuro de la Fundación CB, me ha gustado y mucho el proyecto. Merece la pena ver la exposición en el Colegio de Arquitectos en la que se muestran todos los proyectos. Felicito a la Fundación CB, al Colegio de Arquitectos y a los arquitectos ganadores Ángel Ganivet y Juan Carlos Sánchez, así como al resto de arquitectos participantes.

Me ha gustado sus propuestas de fachadas y cierres, mucho su distribución interior, especialmente el salón de actos, el espacio diáfano y flexible de la planta baja y el jardín vertical y más las soluciones dada a la plaza integrando el edificio y el entorno. Ahora esperemos que en el 2022 esté concluido y en uso. Solo son 3 años, pero los cambios en el entorno pueden ser espectaculares. Espero que esta actuación sea una nueva locomotora para que los proyectos previstos en su proximidad se ejecuten con la misma rapidez. Suerte y enhorabuena a todos.