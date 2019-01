Los seguidores de Abba pueden disfrutar de un tributo a la banda sueca

Los seguidores de Abba pueden disfrutar esta noche en el teatro López de Ayala de Badajoz, a las 21.00 horas, de un concierto tributo a este carismático grupo. El espectáculo lo ofrece Gimme Gimme Abba, que es la principal banda de tributo a Abba del Reino Unido, y el precio único para asistir es de 27 euros. Gimme Gimme Girls, los imitadores de Björn Ulvaeus y Benny Andersson y la banda de estrellas Gimme Gimme, ofrecen un auténtico tributo a uno de los mejores grupos de todos los tiempos. El espectáculo que ofrecen recrea la magia de Abba con su coreografía única, con trajes deslumbrantes y voces acopladas. Interpretarán todos los grandes éxitos, incluidos Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, Voulez-Vous, Gimme! Gimme! Gimme!, Take a Chance on Me, Fernando y muchos más temas conocidos. Este espectáculo ya ha sido presenciado por más de un millón de espectadores en todos los rincones del mundo, incluyendo Londres, Montecarlo, Toronto, París y Nueva York. Han actuado regularmente ante audiencias de más de 15.000 personas.