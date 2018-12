Seis fiestas de Nochevieja están a la espera de la autorización de la Junta

Seis establecimientos han solicitado permiso a la Junta de Extremadura para poder celebrar fiestas de Nochevieja, pero todavía no han recibido autorización de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, según informó ayer la portavoz del equipo de gobierno municipal, María José Solana, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad. En este sentido, el ayuntamiento aconseja a quienes hayan adquirido entradas con antelación o tengan intención de hacerlo que se aseguren previamente de que el cotillón al que van a acudir está autorizado. Deben solicitar permiso aquellos establecimientos cuya licencia de funcionamiento no ampare esta actividad, no así las discotecas y bares de copas, que podrán permanecer abiertos toda la noche con el aforo que conste en su licencia.

En concreto, hasta ayer, 18 de diciembre, habían pedido en Badajoz autorización para celebrar cotillones el Centro Comercial Las Vaguadas (con aforo para 300 personas), el Complejo Alcántara (para 1.300), el restaurante Puerta Vaguadas (situado en la carretera de Valverde, para 178 invitados), el hotel Río (1.224), Salones Murano (1.443) y una fiesta sin alcohol en el Casino de Badajoz para 500 personas. Según Solana, el ayuntamiento ha solicitado a la dirección general que agilice la resolución para conocer «lo antes posible» si cuentan con autorización, ya que hay locales que llevan vendiendo entradas desde hace bastante tiempo. El ayuntamiento ya está emitiendo sus informes sobre las condiciones de estos establecimientos.

Por otro lado, Solana informó de que con motivo de las fiestas navideñas se han establecido más de 2.000 servicios por parte de la Policía Local de Badajoz, la Nacional y la Guardia Civil, así como se contará también con Cruz Roja y Protección Civil en el dispositivo que se prolonga desde mañana jueves (por la Fiesta del Borracho, en la que miles de estudiantes celebrarán un gran botellón en el ferial) hasta después de Reyes. Según los datos que se manejaron en la Junta de Seguridad Local, Badajoz reciben en estas fechas a diario más de 30.000 vehículos de fuera y otros tantas personas que visitan la ciudad.

La Guardia Civil realizará controles de acceso de vehículos pesados, además de los habituales de drogas y de alcohol que se refuerzan en las vías principales y secundarias. Por su parte, la Policía Nacional establecerá 1.523 servicios. Un primer dispositivo denominado de Comercio Seguro comenzó el 16 de noviembre con un mes de duración y el 14 de diciembre se inició otro operativo, hasta el 8 de enero, con agentes uniformados y de paisano.

Respecto a la actuación de la policía local, el inspector Antonio Mesa detalló que mañana, con motivo de la fiesta de estudiantes, desde primera hora de la tarde se montará un dispositivo para impedir cualquier conato de botellón que pueda surgir en espacios no permitidos (sólo está autorizado en el recinto ferial, donde se establecerá un servicio fijo en colaboración con la Policía Nacional). El sábado 29, la Ciclocabalgata, que comienza a las 10.30 horas, se desarrollará sin tráfico rodado en todo el itinerario, que es el mismo del año pasado (desde el parque del río en la margen derecha, puente de Palmas, Puerta de Palmas, Santa Marina, avenida de Europa, plaza de la Libertad, Alonso de Celada y San Francisco). El domingo 30 se celebrará la carrera popular San Silvestre en el parque del río. El lunes 31, como novedad, al mediodía habrá una Nochevieja Infantil en la plaza de España, que se cortará al tráfico desde primera hora para instalar un escenario, que también se utilizará esa noche. La fiesta nocturna terminará a las 4.00 de la madrugada.

El dispositivo más complicado para la policía local es el de la Cabalgata de Reyes. El 2 de enero ya se colocará señalización provisional de prohibición de estacionar en todo el recorrido, que es el mismo de anteriores ediciones, así como octavillas en vehículos y en garajes. A partir del día 4 se trasladarán los vehículos aparcados en el recorrido. El tránsito de peatones en el puente de Palmas quedará cortado durante la Cabalgata y, como medida de seguridad, volverán a colocarse vallas en todo el recorrido. Además, en aplicación de las actuaciones que conlleva el nivel 4 de protección antiterrorista, se instalarán obstáculos de hormigón en las principales avenidas y puntos estratégicos del itinerario, del tipo new-jersey. Estarán colocados detrás de las vallas de los cortes de tráfico controlados por policías uniformados.