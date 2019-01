Sello pacense en el Carnaval de Cádiz

Incondicional del Carnaval de Cádiz desde niño, murguero en el de Badajoz y, sobre todo, artista, el pacense Fede Burgos ha visto cumplido uno de sus sueños tras ser elegido para diseñar y elaborar los vestuarios y escenografías que lucirán tres de las agrupaciones gaditanas que este año se subirán al Gran Teatro Falla. Una de ellas es la chirigota que capitanean Manuel Sánchez Alba, Noly, y Pepe Rodríguez Fierro, «uno de los grupos fuertes» del certamen, que en esta edición se presenta como Los fantasmíribis mamarrachíbiris del templo de las coplíbiris. Los otros dos trabajos son para la chirigota Qué cruz de guía, canterana que da el salto del concurso juvenil al de adultos este 2019 y que lideran José Manuel Martínez Pérez, Marcos Nogueroles y Diego Letrán, y para la comparsa Los Indecisos, también con estos dos últimos carnavaleros al frente.

Fede Burgos no está solo en este proyecto. Él se encarga de la parte artística, mientras que la dirección recae en su socio Luis Rodríguez, responsable del programa Aulas del Carnaval y de La Casa de los Sentidos, a través de cuyos contactos llegó esta «oportunidad» para participar «en la Champions del Carnaval», compara. «Si se me abren las puertas de Cádiz, no voy a hacer una cosa para que la gente quede a gusto, voy a jugarme un triple y la intención es que se abra el telón y la gente se sorprenda, porque en la vida hay que aprovechar las oportunidades».

Aunque se estrena en el Carnaval de Cádiz, no es la primera vez que Fede Burgos diseña la escenografía para una agrupación carnavalera. Lo hizo varios años para la suya, la murga pacense Ese es el Espíritu, aunque reconoce que lo de Cádiz «es otro mundo». «Es todo mucho más profesional, están muy encima de todo, se mueve más dinero y cuentan con más apoyo institucional». Pone un ejemplo: hasta llegar al tipo (traje) definitivo de los ‘fantasmas’ para la chirigota del Noly hizo hasta 8 bocetos. Junto a su equipo, este artista está echando el resto estos días en la nave de Motel 7 en el recinto ferial, donde han llevado las estructuras. El resultado se verá en tan solo unos días (el concurso gaditano comienza el 24 de este mes). Solo tendrán diez minutos para montar y desmontar la escenografía, otro reto para el que se deben preparar cronómetro en mano. Un fallo supone una penalización para las agrupaciones.

Fede Burgos es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y su trabajo abarca la pintura, la escultura y el diseño, sin cerrarse a explorar cualquier otro. Ahora espera estar a la altura del público del Falla y dar su particular ‘pelotazo’ pacense.