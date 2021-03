La Semana Santa de Badajoz se abre paso

Las cofradías tampoco podrán sacar esta a la calle esta Semana Santa sus pasos a causa de la pandemia, pero los templos no estarán cerrados a cal y canto como ocurrió en el 2020 y las 11 hermandades que procesionan en la ciudad mostrarán a sus titulares en altares efímeros en las iglesias donde tienen sus sedes. La mayoría ya los tienen instalados desde ayer y, aunque la idea inicial de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Badajoz, es que todas lo hicieran en el mismo horario y cada una hasta el día de su estación de penitencia, finalmente cada una ha adaptado su calendario en función de la agenda de las parroquias y las visitas se interrumpirán cuando haya celebraciones litúrgicas.

En la iglesia de San Roque, la cofradía ya tiene listos los altares de La Borriquita, paso que abre los desfiles procesionales el Domingo de Ramos, y el del Cristo de la Paz. Tras ser bendecidos hoy (12.00 horas), se podrán visitar hasta el 27 de marzo de 17.00 a 19.00 horas.

Las cofradías de la Oración en el Huerto y la Vera Cruz inauguraron ayer por la tarde los suyos en la parroquia de la Concepción. La primera cuenta con tres altares para la Oración en el Huerto, la Virgen de los Dolores y el Cristo del Prendimiento, y la segunda para la Virgen de la Consolación y el Cristo del Amor. El horario de visita de sus altares será similar: hasta el próximo jueves, 25 de marzo, de 17.30 a 20.00 horas y del Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas.

En el convento de las Descalzas también estaban ayer expuestos al público en estos altares temporales el Cristo de la Espina y la Virgen de la Amargura, que se podrán contemplar de 18.00 a 20.00 horas hasta el 27 de marzo. Mientras, en la iglesia de San Fernando y Santa Isabel se expondrán el Cristo de la Angustia y la Virgen de la Misericordia, aunque ayer todavía no se había concretado el horario de visita.

La iglesia de san Andrés acogerá los altares del Cristo del Descendimiento, la Piedad y la Virgen de la Esperanza hasta el 3 de abril y el público podrá acceder al templo de lunes a viernes, de 17.00 a 18.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, además de por la tarde, por la mañana de 11.30 a 13.00 horas.

La cofradía de Santo Domingo también inauguró ayer sus dos altares, uno con el Cristo del Amparo y la Virgen del Mayor Dolor y otro con la Piedad. El Cristo de la Fe se mantendrá presidiendo el altar mayor. Se puede visitar hasta el 3 de abril, de lunes a sábado, de 11.00 a 13,30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los domingos se ampliará el horario de 10.30 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.15 horas.

En la ermita de la patrona de Badajoz se han instalado los altares de Virgen de la Soledad, el Ecce Homo y el Amarrao, que ayer ya contemplaron muchos fieles. Se podrán seguir visitando hasta el Sábado de Gloria, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.

Los altares de las cofradías del Santo Entierro y el Resucitado no se inaugurarán hasta el próximo sábado. Cada hermandad expondrá a sus titulares en una capilla y utilizará otra para sus respectivas insignias. El horario de visita será el mismo para ambas: de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

En la parroquia del Cerro de Reyes también ha recibido ya las primeras visitas el altar de Dulce Nombre de María, que hasta el 27 de marzo se puede contemplar todos los días de 19.00 a 20.00 horas.

La mayoría de las cofradías han ataviado a las imágenes con las vestimentas con las que salen a en procesión y en algunos casos presentan incluso estrenos. No obstante, en otros no ha sido posible vestirlas igual por las limitaciones de los espacios.

El presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades, Cayetano Barriga, invitó ayer a los pacenses a acercarse a estos templos para poder contemplar las imágenes «de cerca» y descubrir detalles que en las procesiones pueden pasar desapercibidos. También quiso hacer un llamamiento para que respeten las normas sanitarias por el bien de todos. Cada cofradía será la encargada de controlar los aforos en la parroquias (ahora al 50%) y si Salud Pública modifica las restricciones, las visitas a los altares efímeros se adaptarán a las nuevas normas que se impongan.