El servicio de Minits alcanza los 4.000 usuarios activos en Badajoz

Es difícil no encontrárselos circulando por las calles de Badajoz. En muy poco tiempo los vehículos Minits, un servicio puesto en marcha por el centro especial de empleo SIE 2000, del Grupo Ruiz, en la ciudad, se han hecho habituales en las calles. Acaban de alcanzar los 4.000 usuarios activos, según su director, Fernando Blázquez. Otro millar están dándose de alta en estos momentos.

Para quien no lo conozca, Minits es un servicio de alquiler de vehículos eléctricos por minutos. Se trata de cuadraciclos biplaza que funcionan a través de una aplicación móvil con la que se localizan, reservan y se empiezan a usar. Se presentaron en Badajoz el 10 de marzo y a los pocos días el estado de alarma detuvo este servicio, que se reanudó el 15 de mayo. Los usuarios activos son conductores que pueden utilizar estos vehículos en cualquier momento. Lo normal es que una persona se dé de alta para usarlos (reciben de regalo 15 minutos), aunque solo sea para probarlos, «pero después repiten», señala

Blázquez. La aplicación ofrece la posibilidad de invitar a otros usuarios para recibir minutos gratis.

Para conducirlos es suficiente con el permiso de ciclomotor y se pueden aparcar en las áreas reservadas a motocicletas. El servicio funciona de 7.00 de la mañana a 1.00 de la madrugada. Se quedan en la calle por la noche y, curiosamente, no están sufriendo vandalismo y los conductores los respetan.

Según el director, no existe un perfil definido de usuario, como tampoco franjas de mayor uso. Hay jóvenes que se acaban de sacar el carné de conducir y muchos de 50, 60 y hasta 70 años que los usan habitualmente. Conductores que los utilizan para gestiones administrativas, para acercarse al lugar de trabajo y también por ocio. «Pero no hay un perfil, una franja horaria ni siquiera una zona en Badajoz que sea mejor que otra para Minits», recalca. «Desaparecen» de las zonas comerciales, de las de oficinas y en los barrios del extrarradio.

Existen 50 vehículos disponibles y la empresa ya se plantea ampliar la flota. Se encuentran todos en la calle, salvo los que se están cargando. También prevén ampliar la zona Minits, que ahora no llega a Las Vaguadas, Los Montitos, Cerro Gordo o La Pilara, donde no se pueden aparcar, solo dejarse en stanby, que se paga a 7 céntimos el minuto y no permite cambiar de usuario.

La nueva normalidad ha llegado con ellos y se han tenido que adoptar medidas de desinfección. Los usuarios deben llevar obligatoriamente mascarillas y guantes. Además, los vehículos se han equipado con un pulverizador de gel hidroalcohólico junto al volante que se activa desde la aplicación, de manera que solo hay que acercar las manos al dispensador. Existe también una patrulla dando vueltas para la desinfección de los vehículos y cada vez que se llevan a cargar, se desinfectan y limpian.