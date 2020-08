El SES estudia reubicar el centro de salud Los Pinos en Correos

El Servicio Extremeño de Salud (SES) considera que el edificio central de Correos en Badajoz reúne las mejores condiciones para reubicar en el nuevo Centro de Salud Zona Centro, que actualmente se encuentra en el edificio de Los Pinos, en Ronda del Pilar, cuyas dependencias presentan problemas estructurales que han generado la apertura de grietas en los cimientos y en los muros, aunque no suponen en su estado actual grave riesgo para las personas, ni usuarios ni trabajadores. Por ello estudia esta posibilidad en conversaciones con la Delegación del Gobierno en la comunidad.

Así se ha explicado desde la Junta de Extremadura a Efe, la cual ha trasladado que «una vez que fructifiquen las conversaciones que se mantienen con la Delegación del Gobierno, lo primero que se hará será mantener una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Badajoz» para abordar este tema.

Así mismo, para el Servicio Extremeño de Salud, el edificio de Correos reúne las mejores condiciones para ubicar el centro de salud» y ha incidido en que «actualmente estamos estudiando esa posibilidad en conversaciones con la Delegación del Gobierno».

El Ejecutivo extremeño ha manifestado que la actual pandemia generada por el coronavirus no ha retrasado la adopción de una decisión sobre este tema, en el que se ha trabajado, y se trabaja «para resolverlo lo antes posible».



DOS OPCIONES PRINCIPALES / Dos han sido las principales opciones que se han puesto sobre la mesa en los últimos meses, ante los daños estructurales que sufre el actual centro de salud ubicado en ronda del Pilar; una era el edificio de Correos y la otra, el antiguo Hospital Provincial San Sebastián, en este último caso después de que la Diputación de Badajoz (su propietaria) decidiese permitir esa posibilidad.



ASOCIACIONES CIUDADANAS / La Asociación de Vecinos de Pardaleras envió en febrero pasado más de 1.000 firmas al Ejecutivo autonómico para solicitar que el edificio al que se traslade el Centro de Salud de la Zona Centro fuese el del antiguo hospital provincial, que fuese esa la ubicación elegida, y que se llevara a cabo con urgencia, informa Efe.

También las asociaciones SOS Casco Antiguo y las de vecinos y comerciantes se habían expresado a favor de esa opción, que apoyo el pleno municipal.

No obstante, para las barriadas de Casco Antiguo y de Pardaleras lo más importante es que el centro de salud se mantenga en la zona (requisito que reúnen las dos opciones), para que, entre otras cuestiones, la nueva ubicación no perjudique a la población mayor o con problemas de movilidad.

Por otro lado, poco antes de que la diputación provincial abriese la puerta a que la ubicación pudiese ser el hospital provincial, el propio alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, propuso en otoño pasado al presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, que el edificio de Correos, en San Francisco, era una buena opción.