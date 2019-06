Miguel Celdrán: «Si yo estuviera en el lugar de Fran, me habría ido del ayuntamiento»

Dice que apenas sigue los informativos en televisión ni lee la prensa, salvo los titulares en la tablet, cuando sus nietos lo dejan, aunque acaba enterándose por lo que le cuentan su peña de amigos y su mujer. Al que fuera alcalde de Badajoz durante 18 años (1995-2013) siempre con mayoría absoluta, Miguel Celdrán Matute (Badajoz, 1940) no le gusta en qué se ha convertido la política en todos los ámbitos. Tampoco lo que está ocurriendo en el ayuntamiento pacense, donde su partido ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos por el que su sucesor, Francisco Javier Fragoso (PP), con 9 concejales, va a repartirse la alcaldía con la formación naranja, con solo cuatro, dos años cada uno, y posiblemente también haya concesiones a Vox para asegurarse la mayoría absoluta. Echando la vista atrás, Celdrán reconoce la fortuna que tuvo con sus compañeros de gobierno mientras estuvo al frente del ayuntamiento, «gente con criterio y sin necesidades, con toda su vida resuelta». «Tuve suerte por el momento en que llegué y también una gran corazonada cuando me fui», dice ahora. Porque «hay que ver lo que hay que ver».

-¿Qué le parece que la alcaldía se reparta entre PP y Cs?

-Y menos mal que no ha salido Antonio Manzano (Badajoz Adelante), si no tendría que estar proporcionalmente tres meses. Esto no hay Dios que lo entienda. Así no se puede llevar una ciudad ni tampoco una vida, con ese desasosiego e intranquilidad. Aquí en muchos casos lo que hay son iluminados y gente con mucha necesidad, no todos lógicamente, porque muchos tienen su porvenir resuelto. Pero otros muchos no tienen otra cosa. Es vergonzoso además cómo algunos que se presentan a alcalde (Ricardo Cabezas) , cuando no son elegidos se manifiestan delante del ayuntamiento. Ese candidato no es digno de ser alcalde, por mucho aprecio que le tenga a él y a su familia. Un demócrata si pierde, pierde . Tiene 12 concejales y le faltan dos.

-¿Qué opina de que vayan a liberarse todos los concejales del PP, Ciudadanos y Vox, los catorce?

-No estoy en desacuerdo con que un concejal que trabaje y se dedique al ayuntamiento tenga un sueldo, porque de algo tiene que mantener a la familia. A mí no me parece mal que se libere a los que gobiernan, pero a los demás, no. Lo que pasa es que ahora, debido a los votos, se está es extorsionando y si uno conoce a los que forman parte de los otros partidos, lo confirma. Están ahí a colocarse, a comer y a intentar mantener la sede del partido.

-¿A quién se refiere?

-A Vox y a Ciudadanos. Con la tensión actual no se puede gobernar. Tengo que aplaudir a Fran (Fragoso) por el valor, la responsabilidad y el cariño que tiene al PP. Pero quitando esa parte yo habría dejado el canuto y me voy. Me voy de ahí y que gobierne el del PSOE, que dijo que tenía un programa igual que el de Ciudadanos. Pues si era igual que hubiesen hecho un solo partido en lugar de siete.

-¿No comparte que el PP haya llegado a un acuerdo con Ciudadanos y con Vox?

-No es por Ciudadanos, ni por Vox ni por el PSOE. Es que no se puede gobernar en minoría en manos de tres. Todavía con otro que fuese razonable, pero así no. Yo he estado con el portavoz de IU sentado en el despacho y me ha pedido que saque proyectos adelante porque son buenos para la ciudad aunque no los pueda votar, pero eran hombres con sentido común (se refiere a Alfonso González Bermejo y a Pedro Escobar). Lo que no puede ser es extorsionar con un solo concejal. ¿Pero tú qué pintas aquí? Y que conste que yo no digo que se vaya (el concejal de Vox). Todo el que se presente tiene derecho a salir elegido, lo han votado me guste a mí o no. Es un partido constitucional, como Podemos. Es que vivimos un momento político en el que la gente ya está harta.

-¿Cree que los ciudadanos no entienden estos acuerdos?

-Hablo en nombre de mucha gente de mi edad, que está agotada y cansada de tanta extorsión, tanto chalaneo y tanto mercadeo. Así no se puede llevar una ciudad. Primero porque con los problemas que hay se necesita un equipo que esté muy unido, tranquilo, sereno y concentrado en los problemas y no pendiente de que el de Vox me diga que sí o que no.

-¿Qué habría hecho usted si estuviese en el lugar de Fragoso?

-Yo me hubiera ido, pero no a la oposición, me iría del ayuntamiento. Hubiera hablado con el partido para decirle que lo que me propone me parece bien, que no voy a estar en contra, pero renuncio al puesto de concejal y me voy a mi casa. Y el siguiente que haga el pacto.

-¿Por qué no a la oposición?

-Se puede estar en la oposición, pero como estaban antiguamente el PP y el PSOE, ganaba uno y gobernaba, ganaba el otro y gobernaba. Sacaban las cosas adelante, te gustaran o no. Pero ahora tienes que atender toda la reglamentación, las leyes, las consultorías, las comisiones, ¿cuándo sacas los proyectos adelante con el lío que hay?. Un tío con un concejal que te viene a extorsionar y el otro con 12 que dice que ha ganado. Yo no he hecho la Ley Electoral y como se pueden sumar, lo cierto y verdadero es que ha ganado la derecha. A mí no me gusta esa suma, pero la ley lo permite y ellos lo han hecho en mil sitios.

-¿Según usted quién debería gobernar en el ayuntamiento?

-Es muy complicado, pero no solo para el PP, también para el PSOE, que está vendido porque necesita a Ciudadanos.

-¿Ha hablado con Fragoso?

-No. Le puse un wasap. Le dije que valoraba su esfuerzo y su trabajo. Me contestó que yo sé que él acepta estas cosas por el cariño que tiene al PP, donde lleva toda la vida y que va a estar dos años y se va. Es que así no se puede estar.

-¿Por qué cree que ha aceptado entonces el acuerdo de reparto de la alcaldía?

-Cuando Madrid manda en el ayuntamiento es por dos razones. Porque no tienes mayoría ni has conseguido avanzar. En este caso Fran no tiene la culpa, porque el resultado ha venido por lo que ha pasado a nivel nacional. Cuando yo estaba en el ayuntamiento vino más de una vez un teniente de alcalde para decirme que Madrid había mandado una moción para llevarla al pleno. Yo la leía y decidía que en Badajoz no se podía presentar. A mí nunca me llamó Madrid para decirme lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque tenía mayoría absoluta y en Madrid no se arriesgaban a un petardazo. Y Fran, por el cariño, la fidelidad al PP y los años que lleva, desde jovencito, me dice que va a aguantar lo que pueda por dignidad y por compromiso. Pero eso es inaguantable. Yo sinceramente, por el bien de Fran y de la ciudad me hubiera ido y se lo habría dado al PSOE y se iban a enterar otra vez de las promesas que tenían del auditorio, del teleférico, del planetario, del transbordador, de la fábrica de camisetas, de Matías Ramos y de los más de 16.000 millones (de pesetas) que dejaron a deber.

-¿Cree que al PP le puede beneficiar el pacto de Badajoz?

-Yo creo que no. Ni bien ni mal y todo lo que no sea mejorar es empeorar. Esto va a ser un mantenerse, una discusión, un espectáculo de pleno. Ahora los socialistas llevarán al pleno a todos los enchufados para meterse con el alcalde. El de Vox tiene jefes que son para darles de comer aparte, los hemos tenido en el PP y también a la mitad de Ciudadanos, que no tenían sitio en las listas.

-¿Se puede reconducir?

-No porque los jefes que comandan los distintos partidos no son reconducibles. Muchos no tienen otra cosa y otros son sumamente orgullosos y abusan. Ya ves a Antonio Pozo (exalcalde de Guadiana) y Juan Antonio Morales (candidato a la Junta por Vox) o a Fernando Baselga (Cs). Eran todos del PP, han estado 40 años comiendo de esto y a la primera dice que se van porque ha cambiado el PP. Lo que han cambiado han sido sus necesidades. Es una pena y la gente está cansada.