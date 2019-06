«Siempre digo, desde el primer álbum, que los estilos están para usarlos»

El reencuentro de Luz Casal (A Coruña, 1958) con su público en Badajoz será mañana por la noche en el auditorio del recinto ferial, a las 22.30 horas, donde ofrecerá un concierto de gran formato al aire libre acompañada de una banda de cinco músicos, incluidos el reconocido batería Tino DiGeraldo y dos gitarristas.

-Vuelve a Badajoz 13 años después. La última vez que la vimos fue en el palacio de congresos en el 2006 en un concierto en el que también estuvo Pablo Guerrero con su banda. ¿Lo recuerda?

-Sí, sí. Creo recordar que me puse una gorra de policía municipal en algún momento. Hay detalles que hacen que los conciertos sean diferentes y guardes memoria precisa de ciertas cosas.

-Con el cantautor extremeño mantiene una relación fructífera. Con él recibió el Goya en el 2001 a la mejor canción por ‘Tu bosque animado’, de la película ‘El Bosque animado’.

-Con Pablo llevo años trabajando, básicamente colaboramos en letras. Pablo es un magnífico poeta y mientras él quiera seguiremos colaborando.

-Llega a Badajoz con su nuevo disco y su gira, que llevan por nombre ‘Que corra el aire’, toda una declaración de intenciones.

-Sí. Tiene varias interpretaciones. Es necesario que haya ciertas corrientes de aire, una necesidad de aire fresco.

-Este disco salió a la luz en marzo del 2018, tras casi cinco años sin publicar material inédito en español. Repasando su carrera, tan larga, se ve que cada cuatro o cinco años necesita un paréntesis. ¿Son obligados?

-Verdaderamente no me paro casi nunca. Lo que ocurre es que este es mi ritmo. Necesito tiempo para rumiar y que pueda salir espontáneamente y con cierta facilidad en un tiempo prudencial lo que yo quiero compartir con la gente. No tiene mayor importancia. Intento no repetirme, mejorar mis canciones y eso requiere tiempo. Casi siempre ha sido así. Entre el primero y el segundo álbum pasó año y medio. Da igual que pasen tres años o pasen seis. Lo importante es que cuando saco un álbum nuevo tenga la sensación de que eso es lo mejor que puedo hacer. No me puedo permitir, por razones externas o consejos que puede dar cualquiera, hacer algo que no deseo hacer.

-El año pasado ofreció 60 conciertos. ¿No son muchos? Debe ser agotador

-Esta profesión tiene un número importante de inconvenientes, mucho esfuerzo físico, emocional y mental. Pero al mismo tiempo ofrece unas compensaciones grandes. Cuando lo haces de manera vocacional, lo haces porque te desarrollas como ser humano y quieres recompensar de alguna u otra manera.

-He leído que esta gira es el retorno de luz Casal al rock. ¿Alguna vez lo dejó?

-Nunca me he ido del rock. En cualquier caso, desde el principio, desde el primer álbum siempre digo que para mí los estilos están para usarlos, no tengo que responder a una determinada imagen, a un determinado sonido ni a un determinado estilo. Dependiendo de mis necesidades cojo una sonoridad y ya está. Para mí no hay mayor conflicto. El conflicto de existir lo tendrá la gente que tenga una idea preconcebida de lo que yo soy.

-En Badajoz escucharemos sus canciones clásicas, ¿no?

Claro (se ríe), sería una lástima. Ofrecemos la canciones nuevas porque hay un disco nuevo, pero es un concierto también para la gente que te conoce de trabajos anteriores. Para mí es fundamental darle gusto a la gente. El público es para mí muy muy muy importante, manda muchísimo.