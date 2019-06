Siete conciertos en el auditorio llenarán de música el recinto ferial

Aunque podrían ser ocho, al final no se ha llegado a un acuerdo y serán siete los conciertos que se celebren en el auditorio del recinto ferial con motivo de la Feria de San Juan. Actuarán la cantante Luz Casal, el violinista Ara Malikian, el grupo La Frontera con The Refrescos en el concierto gratuito que ofrece la Cope; el rapero Don Patricio, Marea, Juanito Makandé y Ecos del Rocío. Para los niños no se ha previsto ningún espectáculo infantil, pero sí se ha incluido en el programa una actividad novedosa; un taller de cocina (Masterchef Infantil), que se celebrará los días 27 y 28 en la caseta municipal, según informó ayer el concejal de Ferias y Fiestas, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle. Para promocionar San Juan se han distribuido 3.000 carteles y 4.000 programas.

El presupuesto de este año asciende a 395.395 euros, que es prácticamente el mismo que el del 2018, que subió un 13% respecto al anterior, un incremento que se justificó en que el ayuntamiento quiso traer a Badajoz a artistas de «mayor calidad». En el 2018 se celebraron seis conciertos en el auditorio.

La Feria de San Juan 2019 se inaugurará el 21 de junio a las 22.30 horas con el alumbrado del pórtico en el recinto, que será la reproducción de la puerta de Palmas que se estrenó el año pasado. Esa noche ya habrá fuegos artificiales durante 3 minutos. El gran espectáculo pirotécnico tradicional volverá a celebrarse la noche de San Juan, el domingo 23 a las 23.30 horas desde el puente de Palmas. Su duración será de 25 minutos. El concejal animó a disfrutarlos desde el parque de la margen derecha del río. Una vez más se han adjudicado a Pirotécnia Zaragozano.

En el programa deportivo de San Juan se incluyen el Concurso de Acoso y Derribo y el Mundialito Ciudad de Badajoz, que se celebran el fin de semana del 15 y 16 de junio.

En el ferial se instalarán 32 atracciones dirigidas a todos los públicos, entre ellas una gran noria de 37 metros, además de 48 atracciones infantiles y 78 casetas (de tiro, tómbolas, hamburgueserias...), el Circo Alaska y el Circo Rojo, que ya abrió en Caya el año pasado para ofrecer un espectáculo para adultos de humor negro.

En el recinto de casetas abrirán seis fijas (Machaco, antigua Granja El Cruce), El Quinto Pino, Partido Popular, Miarma, La Voltereta y Suéltate el Pelo. También estarán las casetas pequeñas de la Falcap, Tendido 22, Sociedad Hípica Lebrera, Casino de Badajoz y Estoque y la caseta municicipal y la de mayores. Asimismo abrirá una carpa con la discoteca de la antigua Gabanna que este año se denomina El Jaleo.

Otra novedad en el espacio de las casetas será un vehículo pantalla de 3,5 por 2 metros de la Party Tour de Nintendo Switch, que se instalará entre los días 26 y 28 de junio y funcionará desde las 19.00 hasta las 00.00 horas para que concursen jóvenes aficionados a los videojuegos.

Respecto al control de ruidos en el recinto ferial, el concejal recordó que desde hace años existen limitadores en las atracciones. En otras ciudades se han reservado algunas horas sin ruido para los niños autistas, pero en Badajoz no ha habido peticiones en este sentido por parte de ningún colectivo, según De la Calle.

El concejal aconsejó a los ciudadanos que hagan uso de las líneas de autobús urbano y los taxis para llegar y marcharse del ferial.