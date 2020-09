Sonsoles Ónega: «Es mi bautizo con los lectores; estoy encantada en Badajoz»

La periodista y escritora Sonsoles Ónega presentó ayer en Badajoz su última novela, ‘Mil besos prohibidos’, un libro que cuenta la historia «de segundas oportunidades», comentó la escritora.

No es la primera vez que Ónega pisa la Feria del Libro de Badajoz, sin embargo sí es la primera feria a la que asiste tras el lanzamiento de la novela. «Es mi bautismo con los lectores de la novela. Es la primera feria a la que asisto y estaba deseándolo, vengo cargada de ganas y de darlo todo porque fue un lanzamiento extrañísimo y quién sabe si no es la única feria que hago en todo el año, por lo que estoy encantada de estar aquí en Badajoz», aseguró Ónega.

Es una novela que «cuenta la historia amor de Constanza y Mauro, el reencuentro de dos personajes que vivieron una historia de amor cuando eran jóvenes pero sus vidas se bifurcan y 20 años después se vuelven a encontrar en un espacio maravilloso para mí, como es la Gran Vía de Madrid y a partir de ahí empiezan a reconstruir todo aquello que no pudo ser en el pasado. Es una experiencia casi más excitante en ocasiones que las primeras porque implica haber llegado a ellas con algo más de vida acumulada. Una historia de contradicciones pero que al final lo conceden todo al amor», destacó.

Es una historia, dijo, «que me apetecía contar. Aunque pase mucho tiempo siempre queda algo de esos primeros amores, y que no sabes qué puede pasar años después y en circunstancias distintas. No son personajes reales, pero podrían serlo perfectamente porque es una novela contemporánea».