«Soy un músico que disfruta escuchando y aprendiendo»

Su último single está compuesto, grabado y producido en la capital de España, pero, a pesar de eso, Óscar ‘Kuqui’ Alegre (Badajoz, 1991) no pierde ni el acento extremeño ni el amor por su tierra. «Allí tengo a mi familia y a amigos de toda la vida, así que cada vez que puedo tiro para abajo», comenta. A este músico pacense le gusta mucho la vida en Badajoz, «es mucho más tranquila y agradable», pero sus inquietudes profesionales le han acabado trasladando fuera de la región extremeña.

No se olvida de sus orígenes, eso sí, y prueba de ello es que este mes de marzo grabará aquí el videoclip de su próxima canción, ‘Original’. No cree que sea necesario salir de Extremadura para poder dedicarse profesionalmente a la música y respeta profundamente a quien se queda en la comunidad cuidando su cultura, pero se considera un «culo inquieto» que necesita tener un punto de encuentro y reunión con muchos otros artistas para poder «nutrirse de ellos», y para eso, opina, no hay nada como la ciudad más grande del país.

De momento no le va mal. Publicó su primer disco, ‘Vamos a matarnos’, en 2017, y dentro de poco verá la luz ‘Fantástico y viral’, una denominación que también da nombre a su último single, el cual ha contado con la colaboración de La Bien Querida. «Ha sido un lujo teniendo en cuenta que Ana es muy amiga mía y una de las referencias clave del país a nivel indie femenino. Para mí es una satisfacción y un orgullo tenerla a mi lado y, sobre todo, que lo haga tan bonito como lo hace ella, que todo lo que toca lo convierte en una preciosidad andante», manifiesta.

Esta artista ha contribuido a que Alegre esté realmente contento con el trabajo realizado, aunque en ello también ha influido el coronavirus, paradójicamente. «Suena muy mal decirlo, pero a mí la pandemia me vino fenomenal para darle vueltas a las canciones y explorar otros sonidos. No lo sabré nunca, pero sin ella seguramente no me hubiese ido tan bien como me está yendo», apunta.

‘Fantástico y viral’ ha supuesto una evolución a la electrónica que el pacense simplemente achaca a sus costumbres musicales durante los últimos tiempos. De hecho, no se quiere encasillar en un género concreto: «Simplemente soy un músico al que le gusta crear y disfrutar escuchando y aprendiendo de ello».