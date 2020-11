Suerte de Saavedra pide continuidad en el empleo del programa Crisol

Suerte de Saavedra ha pedido a la Junta que el programa Crisol, que forma a 15 jóvenes del barrio en acondicionamiento de zonas verdes y huertos tenga continuidad, sin interrupción, «que cuando los que están empiecen las prácticas, comience la fase formativa con otros 15», ha manifestado el presidente de la asociación de vecinos, Fernando Gonzalves.

Hace tres años que Gonzalves se reunió con el consejero José María Vergeles y la directora de Políticas Sociales, Carmen Núñez, que le anunciaban la llegada de fondos europeos para barrios desfavorecidos y el suyo era uno, con un proyecto piloto del Fondo Social Europeo. En otra reunión con Núñez y el director de Empleo, Javier Luna, supo que era el programa Crisol, destinados a personas en situación de riesgo de exclusión social de barrios desfavorecidos.

La convocatoria exigía la participación de una empresa y entró la entidad del tercer sector Ymca, que está también en el Proceso Comunitario de Salud, a la que Gonzálves agradece que «se haya implicado con nosotros en el barrio».

El 1 de julio se inició el programa con la denominación ‘Cambia tu barrio’, con 15 jóvenes en paro que se forman en mantenimiento y acondicionamiento de parques, zonas verdes y huertos urbanos, con una subvención de la Junta de 185.000 euros. Crisol ya había llegado a El Progreso con Sorapán.

El proyecto está en fase teórica, en la que los alumnos están en formación, con una beca del 75% del salario mínimo, y «en cuatro meses han dado la vuelta al barrio, pues mantienen los dos parques, están tan cuidados que los vecinos están encantados», ha señalado el presidente de la asociación.

Los participantes en el programa, que pretende «cualificar o recualificar a personas en riesgo de exclusión con el fin de prepararlas para el mercado la laboral --la tasa de inserción es del 30% y el 30% vuelve a estudiar--, según Gonzalvez, «siguen formándose pero han limpiado y rediseñado los parques, mantenido y podado todas las zonas verdes, la mediana de la avenida principal, la arboleda de la parte antigua y han plantado un huerto y hecho murales en el colegio Manuel Pacheco».

«Han dado la vuelta al barrio, que está muy bien, y lo más importante, que los vecinos están muy contento con su trabajo, la gente va al parque y es alucinante el cambio que se ve; y el colegio, los murales, el huerto. La gente está encantada y como han cambiado el entorno, todo el vecindario está contento», ha añadido.

Gonzalves ha afirmado que «aquí el proyecto funciona, por eso apelamos a la Junta para que continúe porque es necesario para barrio». Para añadir que «los muchachos se irán el 31 de diciembre para hacer prácticas en empresas hasta el 31 de marzo; lo que intentamos es no esperar esos meses para que el siguiente grupo de 15 participantes funcione lo antes posible para dar continuidad a la labor iniciada y no perder el trabajo realizado, que haya un mantenimiento». Y así lo han comunicado a Núñez y Luna, de quienes esperan respuesta.

PLAN DE IMPULSO / Así mismo, Gonzalves ha expresado que «viendo que nos quedamos fuera del Plan de Impulso del ayuntamiento, estamos un poquito enfadados, porque una vez más, después del consenso de los cinco partidos, el barrio queda fuera, no hay ninguna inversión en un centro de mayores, las calles están llenas de baches y aceras hechas una pena, no contamos para el ayuntamiento». Y además, «hace tres meses la Concejalía de Vías y Obras me pidió un plano de los lugares por donde pasa más gente con movilidad reducida, porque hay una inversión que anunció el ayuntamiento en junio, que Suerte de Saavedra contaría con 300.000 euros del Edusi para accesibilidad y acerados. Se hizo el plano con los puntos del supermercado, centro de salud, colegio y zona comercial, pero aún seguimos esperando».