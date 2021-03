"Tanto esperar, uno se cansa"

«Algo no funciona en el tripartito». El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, describió así ayer durante el pleno del Ayuntamiento de Badajoz la situación del equipo de gobierno, a la vista de la moción que presentó el concejal de Vox, Alejandro Vélez, para pedir que el consistorio asuma la urbanización de la avenida Ricardo Carapeto, en San Roque. El alcalde, Francisco Javier Fragoso, respondió a Vélez que esta actuación atañe al Gobierno central, que el proyecto data de hace 10 años y que lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido actualizar los precios. Entregó una separata en junio pasado y ahora los técnicos municipales y los de Demarcación de Carreteras lo están ultimando. Según el alcalde, este proyecto está «a punto» de licitarse. La respuesta de Fragoso al concejal de Vox fue aprovechada por Cabezas para pedirle que fuese más «reivindicativo» con sus socios de gobierno. "Algo le ocultan sus compañeros de viaje", le dijo.

Este debate se suscitó cuando ya había transcurrido buena parte de la sesión plenaria, en la que precisamente Vélez escenificó lo que pudo interpretarse como un golpe en la mesa. El concejal de Vox llegó a votar en contra de cinco expedientes de modificación presupuestaria para acometer inversiones, sin explicar los motivos. Se aprobaron porque Podemos se abstuvo y el alcalde hizo uso del voto de calidad para deshacer el empate. No ocurrió lo mismo con tres propuestas de modificación de la relación de puestos de trabajo, a las que se opuso Vélez y se rechazaron. En este caso, el concejal de Vox sí argumentó su postura, al señalar que Recursos Humanos no atiende necesidades de su servicio.

En declaraciones a la salida del pleno, Vélez explicó que su votos negativos se deben a los «incumplimientos» por parte del alcalde de los acuerdos que firmaron PP y Vox al inicio de la legislatura para formar gobierno, que se refieren al servicio de limpieza y al de poblados. Por contra, defendió que él sí es «generoso» con actuaciones que se aprueban para otros servicios. Quedan menos de tres meses para el relevo del alcalde. Será Ignacio Gragera, de Ciudadanos, pero Vélez firmó con Fragoso, que tiene este tiempo para cumplir sus compromisos. «Tanto esperar, uno se cansa», espetó Vélez.