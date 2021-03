Esta tarde empiezan a vacunar a los trabajadores de la cárcel de Badajoz menores de 55 años

Trabajadores del Centro Penitenciario de Badajoz han sido citados esta tarde en el Hospital Universitario para recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid de AstraZeneca. según el sindicato Acaip-UGT, solo van a ser vacunados los trabajadores que tienen menos de 55 años y desconoce cuándo se suministrará a los que superan esta edad y cuándo vacunarán a los internos de la cárcel.

Este sindicato indica que los trabajadores de Instituciones Penitenciarias y de la prisión de Badajoz, en especial, son un colectivo "con una edad media bastante elevada". "El envejecimiento de la plantilla es un factor muy preocupante y como consecuencia de ello un tercio de los efectivos del Centro Penitenciario de Badajoz quedará fuera de esta vacunación", según denuncia.

Para ACAIP-UGT "el servicio público penitenciario está siendo un ejemplo de buen hacer,

implicación del personal y funcionamiento intachable a lo largo de toda la pandemia, siendo

inasumible que parte de sus trabajadores no puedan acceder a las vacunas, desde el momento en que

va a incidir directamente en la protección del servicio esencial que realizan y no se va a alcanzar el

objetivo de la estrategia de vacunación diseñada". Por este motivo, desde este sindicato insisten en que hay que ofrecer una alternativa de vacunación a los trabajadores penitenciarios de más de 55 años. "Es necesario vacunar a todos los trabajadores del centro de manera simultánea y es una pena que tras los esfuerzos realizados por todos, incluido el equipo directivo del centro, Sanidad no haya establecido una estrategia de vacunación para el colectivo de Instituciones Penitenciarias que no deje a ningún trabajador fuera de la inmunización del servicio público esencial que realizan".

ACAIP-UGT recuerda que la entrada del virus en la prisión puede originar "no sólo una crisis sanitaria, sino también alterar la normal convivencia del mismo". "El Centro Penitenciario de Badajoz es un centro cerrado donde la propagación del virus en un momento dado puede llegar a ser mucho más rápida y donde se encuentran por un lado muchos internos con patologías previas y vulnerables a la enfermedad y por otro lado una plantilla envejecida. Es por ello que se hace necesaria la inmunización tanto de trabajadores como de internos, así como adoptar además una serie de medidas preventivas", defiende.

Hay que recordar que hace dos semanas se produjo un brote en la cárcel de Badajoz, que tuvo como resultado que 51 reclusos y 6 trabajadores diesen positivo.