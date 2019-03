El techo del hospital que se desplomó se reparará en 10 días

El techo de la sala de Observación de Urgencias del Hospital Universitario de Badajoz que se desplomó el lunes por la mañana estará reparado en «diez o doce días», según las previsiones del Servicio Extremeño de Salud (SES) que, mientras tanto, ha habilitado las otras dos salas operativas con las que cuenta esta unidad, donde todo se ha adaptado para que lo sucedido no afecte a la actividad normal del centro hospitalario.

En este sentido, se está dando prioridad a los ingresos y «se está preparado» para que cualquier contingencia o emergencia que pudiera ocurrir no congestione el servicio, según informaron ayer fuentes de la Consejería de Sanidad.

El techo de la sala de Observación se vino abajo sobre las 9.45 horas del lunes. Un paciente resultó herido con una fractura a consecuencia del desprendimiento. Según la información facilitada por el SES, el hombre se encontraba bien y permanecía ingresado en la planta de Neumología por el problema respiratorio por el que se encontraba en Urgencias cuando sucedieron los hechos.

La consejería no precisó ayer las causas que motivaron el desplome de parte del techo, que se precipitó sobre quienes ocupaban estas dependencias de manera repentina, tras lo que los pacientes fueron evacuados y la sala precintada. La primera inspección no detectó signos externos que revelaran el origen del desprendimiento, pues no había goteras ni deslizamiento de equipos de aire acondicionado situados en el techo. El SES emplazó a hoy para confirmar si se habían presentado reclamaciones en el Servicio de Atención al Usuario por este hecho.