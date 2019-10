A la tesorera no le constan ingresos de las pedanías, según la acusación

La tesorera del Ayuntamiento de Badajoz compareció ayer como testigo en el Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz, en la causa abierta a raíz de una denuncia del PSOE por supuestos pagos irregulares en las pedanías. Según el letrado de la acusación, José Andrés Cortés, «ha declarado que no le constan ingresos de los poblados». La testigo respondió preguntas «en relación a las cantidades que documentalmente a nosotros nos constan, presuntamente, cobradas por el ayuntamiento, porque son documentos que incluso tienen el sello del ayuntamiento».

Añadió que «se remite a la documentación oficial, en la que supuestamente no consta que ese dinero haya llegado a las arcas municipales, y todo el dinero que se recoge, como ha dicho ella, tiene que tener su reflejo». Y añadió que «si esas cantiades no están en las arcas municipales debe estar en algún sitio».

Emilio Cortés, letrado de la defensa en esta causa, dijo sobre la comparecencia que «si no se hubiera producido, tampoco hubiera pasado nada». A su juicio, es «una diligencia de investigación que no tenía mucha razón de ser, porque ella se limita a contabilizar los importes que se abonan al ayuntamiento; su labor no es de fiscalización, eso lo lleva a cabo el interventor; ella solamente puede dar cuenta de los ingresos que ha recibido de las pedanías y se ha remitido a los informes y la documentación que obra en el ayuntamiento».

Asimismo, además de haber declarado con anterioridad los exalcaldes de Valdebótoa, Gévora y Novelda, «y otra persona sobre una señora que decía que le pedían dinero y así no tenían que presentar ningún documento», intentan que comparezca el presidente de una asociación ciudadana de Novelda.

Además, el pasado 10 de septiembre declararon dos agentes de la policía local, «que se ratificaron en la denuncia que habían elevado a los servicios superiores, de que había una ciudadana que habían dicho que ellos no tenían licencia porque ya pagaban unas cantidades», según el letrado José Andrés Cortés. Señaló que «los agentes afirmaron que «pidieron documentos y no tenían licencia de apertura ni de veladores; que preguntaron si habían pagado las tasas correspondientes y les manifestaron que realizaban pagos en mano al alcalde de la pedanía para las ferias y fiestas y que así quedaban eximidos del pago de la licencia y podían poner los veladores». Cortés indicó que los agentes dieron al boletín el curso reglamentario».