Todos los grupos políticos piden un Consorcio para el Casco Antiguo

Por unanimidad y sin apenas debate, dejando claro que están todos a una para conseguir el Consorcio Monumental Ciudad de Badajoz, como lo tienen Cáceres y Mérida. Todos los grupos políticos apoyaron ayer una declaración institucional dirigida al Gobierno central, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz para la creación junto con el ayuntamiento de este consorcio para la rehabilitación del Casco Antiguo, sin tener en cuenta el posible rechazo del gobierno regional al amparo de la Ley de Racionalización del Sector Público.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, solo mencionó que no estaban del todo de acuerdo con la exposición de motivos, dado que la declaración institucional partía de una moción conjunta presentada por el PP y Cs, pero aún así mencionó que ya habrá tiempo de realizar cambios. Por parte de Unidas Podemos, Erika Cadenas recordó que todos los grupos políticos incluyeron la creación de este consorcio en sus programas electorales y pidió un debate sobre «el modelo de consorcio que queremos para Badajoz», que debe estar abierto a la participación de asociaciones y colectivos. El concejal de Cultura, Jaime Megías, intentó ser crítico con la postura que mantiene la Junta, pues defendió que Badajoz lo merece como Cáceres y Mérida, donde ha propiciado el desarrollo de sus ciudadades monumentales. Según defendió, ha comprobado que en la ley no existe ninguna razón que impida la creación de un consorcio en Badajoz y anunció que «a partir de este momento nos pondremos a trabajar con el consenso de esta corporación» para ponerlo en marcha con las demás administraciones. Fragoso le pidió que no entrara en polémica, dado que habían conseguido que el mandato del pleno fuese por una declaración institucional.

Unánime fue también el acuerdo por el que el pleno apoyó la moción del PP para instar al Gobierno central a acometer las inversiones comprometidas con el ayuntamiento para el desdoblamiento de la carretera N-432, la de Sevilla, hasta el kilómetro 10,5. Al texto inicial se añadió la petición al ministero de que se acometa la autovía hasta Granada.

Asimismo, hubo acuerdo (con la abstención de Podemos, que pidió para que se incremente la vigilancia policial de las casas de apuestas y se organice una campaña de concienciación entre los jóvenes. También se aprobó la modificación de la ordenanza del IBI que contempla bonificaciones a las empresas que se instalen en la plataforma logística y la del impuesto de vehículos para beneficiar a los que dispongan de los distintivos cero emisiones y Eco, como adelantó este diario.