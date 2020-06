Tramitan una querella contra la edil socialista Rita Ortega

Un juzgado de Valladolid ha incoado diligencias previas tras la querella de Abogados Cristianos contra cuatro titulares de Twitter, entre ellos la edil socialista de Badajoz Rita Ortega, por presunto delito de odio, dice el colectivo en una nota. La asociación acusa tal escritor Xabier Boada Vila, a la influencer Cristina de Haro y a Ortega de «un posible delito en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas por varios tuits en relación al coronavirus». Denuncian comentarios como «Viejos y egoístas, llenando hospitales por coronavirus, exigiendo atención de primera, ocupando camas que podrían salvar jóvenes sabiendo que ellos ya no aportarán nada a la sociedad». Y «¿Qué preferimos?, ¿Media docena de ancianos inútiles muertos o toda la economía de un país absolutamente destrozada (de nuevo)? No sé vosotros, pero a mí me sobran momias por la calle».

El PSOE dijo en un comunicado que ni su grupo ni la edil saben de ninguna diligencia. Creen que «se trata de un error»; «es una persona mayor y es falso, porque ninguna red social de la concejal contiene esos términos». El grupo se reserva «todos los derechos para restablecer la imagen de la concejala».