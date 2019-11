El TSJEx falla por tercera vez contra la vinculación de subvenciones a la memoria histórica

Tres sentencias contrarias a la Diputación de Badajoz y se venden como un triunfo; es la cara que le echan algunos políticos para no reconocer que estaban equivocados por parcialistas. Las sentencias revocan la parte de las bases de la convocatoria que vinculan las ayudas para la concesión de subvenciones para inversiones en obras y equipamiento a municipios "al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y al dictamen del consejo de expertos de la propia institución" (yo me lo guiso y yo me lo como). Y salen diciendo que el "comité provincial de expertos" que ellos crearon ya no tiene sentido pues la Ley de Memoria Histórica de Extremadura ha creado el Comité de expertos autonómicos. Me pregunto si tanto uno como otro Comité de expertos, nombrados a dedo por los órganos regidos por el PSOE, tienen el debido nivel de neutralidad política, algo que no tienen ni Diputación, ni Junta.