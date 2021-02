Tubasa aspira a que el 50% de sus conductores sean mujeres

Como usuario del urbano, nunca me he fijado si conduce hombre o mujer me da lo mismo. Si que me parece absurdo que se valore el sexo para obtener una plaza, habría que valorar las capacidades que demuestre cada aspirante y contratar al que mejor resultados obtenga, independientemente del sexo. Lo que da entender la forma de proceder de la empresa es que contrata en función del sexo, así que no veo igualdad por ningún lado, veo discriminación por razón de sexo