UGT denuncia el impago a trabajadores de un catering de comedores escolares

UGT denuncia que trabajadores de Caterdex (Complejo Alcántara), que lleva el cátering de comedores escolares de colegios públicos de la provincia, cobran con retraso y algunos llevan dos meses sin percibir sus nóminas. Según este sindicato, otras empresas del sector están teniendo problemas con la Junta de Extremadura, «que paga tarde» y además está «echando para atrás muchas facturas».

Sin embargo, la Consejería de Educación no se responsabiliza de estos impagos y aunque reconoce que «hay un ligero retraso» en el abono de la Administración, «es algo que sucede todos los inicios de año entre el cierre de un ejercicio presupuestario y el inicio del siguiente». La Junta señala que la empresa lo sabe, debe tenerlo previsto y no justifica el impago. Caterdex tiene adjudicado el comedor escolar de 16 colegios. Este diario intentó ayer hablar con su responsable y no recibió respuesta.